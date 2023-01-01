Da azienda familiare a leader della logistica: la Nord Ovest festeggia 50 anni a Cuneo

CUNEO CRONACA - Sabato 13 settembre dalle 16, in piazza Foro Boario a Cuneo, la Nord Ovest spa, azienda leader nel panorama della logistica nazionale e internazionale, festeggia i suoi 50 anni di fondazione con alcuni momenti aperti a tutta la cittadinanza cuneese. La piazza si animerà nel corso di tutto il pomeriggio con giochi e intrattenimenti per bambini e famiglie e una merenda offerta a tutti i partecipanti. Dopo un momento istituzionale alla presenza dei vertici aziendali, in serata, dalle 21, musica dal vivo con l’esibizione della Glamour Band.

“Cinquant’anni di storia, visione e crescita condivisa, avvalorati da due passaggi generazionali: per celebrare questo importante traguardo, abbiamo pensato di organizzare una grande festa aperta a tutta la cittadinanza – dichiara Valentina Mellano, CEO di Nord Ovest –. Non poteva che essere Cuneo il cuore di questo momento speciale: è qui che la nostra azienda è nata mezzo secolo fa, ed è da qui che ha iniziato il suo percorso di sviluppo fino a diventare una realtà riconosciuta nel panorama della logistica nazionale e internazionale. Tornare in piazza, tra la nostra gente, significa dire grazie a questo territorio che ci ha visto crescere, che ci ha sostenuti e con il quale abbiamo condiviso un lungo cammino. L’evento vuole essere un’occasione di festa, di incontro e di comunità: un pomeriggio colorato, spensierato, gratuito, da vivere insieme ai propri cari. Portate i bimbi, i nonni, gli amici: sarà una festa per tutti”.

La storia di Nord Ovest inizia l’8 luglio 1975, quando Francesco Mellano, autotrasportatore, fonda l’azienda per rispondere a un’esigenza concreta del mercato: gestire per conto terzi le pratiche doganali e ridurre i tempi di sosta dei mezzi. Negli anni, l’impresa cresce con l’ingresso dei figli Giovanni Battista, Gianfranco, Eugenio e Cinzia, che contribuiscono alla strutturazione e alla diversificazione dei servizi. Una tappa decisiva arriva nel 1992, con l’introduzione del mercato unico europeo. È in quel momento che l’azienda sceglie di ampliare la propria offerta entrando nel mondo delle spedizioni internazionali e della logistica. Attraverso investimenti mirati, acquisizioni e una costante attenzione alla qualità, Nord Ovest evolve in un operatore integrato, capace di gestire l’intera catena logistica, dalla documentazione alla distribuzione. Oggi l’azienda è riconosciuta per la leadership in segmenti a forte specializzazione. La guida dell’azienda è affidata alla terza generazione della famiglia Mellano, con un assetto di governance moderno e a prevalenza femminile. Una leadership che punta a consolidare i valori fondanti – affidabilità, precisione, specializzazione – e a rafforzare la vocazione di Nord Ovest come partner d’eccellenza per le imprese italiane in un contesto globale in continua evoluzione.

Fondata nel 1975 a Cuneo, Nord Ovest S.p.A. è una realtà di eccellenza nel panorama della logistica nazionale e internazionale. Con un’esperienza di oltre 50 anni, si è evoluta da agenzia doganale familiare a fornitore integrato di servizi logistici e doganali a valore aggiunto. La sua crescita è stata sostenuta da investimenti strategici, espansione della rete di sedi in Piemonte e Liguria e da una cultura aziendale che unisce radicamento territoriale e apertura globale. Oggi Nord Ovest conta 125 collaboratori e una rete di 5 sedi operative, tra cui spiccano l’HQ di Cuneo, il magazzino strategico di Mondovì, le sedi operative di Genova, Vado Ligure e Grugliasco. La governance dell’azienda è affidata a una combinazione tra le nuove generazioni della famiglia fondatrice Mellano e manager di consolidata esperienza. Nel 2024 l’azienda ha registrato ricavi pari a 48,0 milioni di euro, con un EBITDA di 3,4 milioni e un utile netto di 2 milioni di euro.