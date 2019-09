Da Alba la "pantalera" insieme ad altri giochi di strada al festival Tocatì di Verona

L’associazione sportiva dilettantistica pallone elastico Pantalera di Alba, in provincia di Cuneo, parteciperà alla XVII edizione di Tocatì, festival internazionale dei giochi in strada, che si terrà dal 12 al 15 settembre a Verona, con il gioco Pantalera.

Il gioco oppone due squadre di 4 giocatori ognuna, che possono colpire la palla – 10,5 cm di diametro e 190 gr di peso – solo col pugno chiuso o con la mano aperta, al volo e al primo rimbalzo; la mano è fasciata da bende, cuoio, cordino e gomma, sia per protezione che per dare maggior forza al colpo, e la vittoria va alla squadra che si aggiudica 11 games da 4 punti.

Al Tocatì, oltre il gioco Pantalera, anche Bàla Creéla e Morra (Lombardia), Rouotta (Valle d’Aosta), Pizzicantò (Basilicata), Carrara (Sicilia) e diversi sport della tradizione italiana provenienti dalle regioni Lazio, Veneto, Trentino, Piemonte, Sardegna, Emilia-Romagna, Liguria e Friuli-Venezia Giulia.

Molto ricca, come d’abitudine, la categoria dei giochi urbani, attenta alla contemporaneità, con attività come Kendama, Parkour, Ultimate Frisbee e Skateboard e la categoria dei giochi da tavoliere come, Carrom, Backgammon e Dama. Non mancheranno i giochi che si praticavano nell'antichità.



In un’ampia e suggestiva area cittadina si potrà “viaggiare” alla scoperta di tradizioni culturali, incontrando persone e consuetudini che portano nel presente antichi gesti ludici, danze, musiche e rituali (categorie espressive riconosciute dall’Unesco come parte del Patrimonio Immateriale - Convenzione di Parigi del 2003).

In caso di pioggia il festival si tiene in spazi al coperto. Il festival è gratuito.