D'Acord Fest 2025: musica, radici e nuovi orizzonti nel weekend ai castelli di Lagnasco

CUNEO CRONACA - C’è un punto di partenza, una scintilla da cui tutto prende vita. Per il D’Acord Fest, il punto d’origine è la terra: accogliente, viva, capace di ascoltare. Con il tema “Origini”, l’edizione 2025 del festival si terrà dal 25 al 27 luglio nei Castelli di Lagnasco, confermando la vocazione del D’Acord a portare musica e cultura in luoghi carichi di storia e possibilità. L’edizione 2024 ha consacrato l’evento tra i più attesi dell’estate piemontese, grazie a nomi come Emma Nolde, Dente, Tre Allegri Ragazzi Morti e laboratori artistici che hanno coinvolto il territorio.

Il 25 luglio si aprirà con il documentario “Sermersuaq - The Great Ice” di Patrizia Bruno, regista lagnaschese ora a Biarritz, e proseguirà con l’intervento “Nel respiro della terra” a cura di Giacomo Ballari, presidente Agrion. A seguire, Max Casacci – musicista e fondatore dei Subsonica – porterà sul palco Earthphonia Groovescapes, uno show immersivo e potente costruito con suoni naturali ed elettronica, ambientato nella corte interna dei Castelli. L’ingresso sarà gratuito, grazie al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo.

Il 26 luglio toccherà a “The Originals”, una formazione inedita che unisce Africa Unite e Bluebeaters in un concerto unico e fluido. Ad arricchire la serata, i Mahout, giovani pinerolesi dal sound contaminato e il collettivo Eclipse con un set elettronico tra drum and bass e techno. La serata sarà realizzata con il contributo di Borgate dal Vivo e Occit’Amo Festival. I biglietti sono in vendita su Mailticket e Vivaticket, con ingresso omaggio per disabili, accompagnatori e bambini fino a 12 anni.

Il 27 luglio si chiuderà con due voci del nuovo cantautorato italiano: Anna Castiglia, ironica e profonda, e Giulia Mei, che mescola cantautorato, barocco e sperimentazione. Durante il pomeriggio, i Castelli ospiteranno attività e laboratori per grandi e piccoli: dalla pixel art al mandala, dal collage alla marmorizzazione, fino alla lettura con laboratorio artistico. Sarà presentato anche il documentario “Dil Kumari” di Gabriele Testa, dedicato alla casa famiglia in Nepal realizzata dall’associazione Cecy Onlus. La giornata culminerà con il talk “SPAZIALE – Decostruire e ricostruire gli spazi del femminile nella musica”, con la partecipazione di Anna Castiglia, Giulia Mei, realtà come MAI+SOLE, Dinamica e Siamo Marea, moderato da Chiara Correndo.

Durante il festival sarà possibile visitare i Castelli di Lagnasco e il Giardino delle Essenze. Info e aggiornamenti su www.dacordfest.it e sui canali social ufficiali.