Curare con l'essenziale: il medico cuneese Raffaele Ramonda in missione in Sierra Leone

CUNEO
«Della medicina ho sempre amato l’aspetto della continuità, della prevenzione, della presa in carico globale e la Pediatria è un ambito in cui si può dare molto in questo senso – spiega Raffaele Ramonda –. Mettermi in gioco in un contesto come quello africano, sarà sicuramente una bella sfida e ci sarà molto da imparare. Sarà strano all’inizio per me, perché è un contesto molto diverso da quello a cui sono abituato. Nell’ultimo anno ho lavorato a Nizza, in una realtà molto all’avanguardia e iper-specializzata e ora passerò a qualcosa di totalmente differente».
E prosegue: «È la mia prima esperienza in un contesto a basse risorse, con una lingua diversa, linee guida e approcci differenti: sarà un continuo confronto con ciò che è fuori dal tuo mondo normale. Lascio un approccio mirato al dettaglio e alla medicina di precisione, per un ambiente in cui sarà necessario fare diagnosi e dare cure con pochi ed essenziali strumenti».
Il Cuamm è presente in Sierra Leone dal 2012, anno in cui inizia a operare nel distretto rurale di Pujehun. Allo scoppio della terribile epidemia di Ebola nel 2014, decide di rimanere a fianco della popolazione locale e il distretto di Pujehun è il primo a essere dichiarato “Ebola Free”. Da marzo 2016, il Cuamm accetta la richiesta del Ministero della Sanità del Paese per intervenire anche a Freetown, la capitale, e rilanciare il Princess Christian Maternity Hospital, la principale maternità che, con i suoi 125 posti letto, è un punto di riferimento ed effettua oltre 6.500 parti all’anno. La lotta alla mortalità materno-infantile è la nuova sfida da vincere, nel paese con il tasso più alto al mondo di mortalità di mamme e bambini. In questa direzione si inseriscono anche i nuovi interventi nelle aree di Bonthe, Bo e Makeni, sia a livello ospedaliero, che territoriale.
Oggi la Sierra Leone è un paese stabile ma tuttora segnato da profonde diseguaglianze e sta risentendo degli effetti delle numerose crisi globali, tra cui quelle climatiche e ambientali. I sistemi sanitari, come in molti altri paesi, sono affaticati e se non sostenuti rischiano di tornare indietro a causa delle pesanti ripercussioni dovute ai conflitti circostanti e all’instabilità globale. La sfida è restare accanto alle popolazioni africane nelle battaglie quotidiane. Per questo, per Medici con l’Africa Cuamm è ancora più importante dare continuità ai progetti e fornire assistenza sanitaria a chi ha più bisogno.
È possibile sostenere Medici con l’Africa Cuamm con una donazione online su www.mediciconlafrica.org.
Nata nel 1950, Medici con l’Africa Cuamm è la prima Ong in campo sanitario riconosciuta in Italia e la più grande organizzazione italiana per la promozione e la tutela della salute delle popolazioni africane. Realizza progetti a lungo termine in un’ottica di sviluppo, intervenendo con questo approccio anche in situazioni di emergenza, per garantire servizi di qualità accessibili a tutti. Oggi Medici con l’Africa Cuamm è impegnato in 9 paesi dell’Africa sub-Sahariana (Angola, Costa d’Avorio, Etiopia, Mozambico, Repubblica Centrafricana, Sierra Leone, Sud Sudan, Tanzania, Uganda) con oltre 3.400 operatori sul campo, di cui 247 italiani. Appoggia 21 ospedali e 124 distretti (per attività di sanità pubblica, assistenza materno-infantile, lotta e prevenzione all’Hiv/Aids, alla tubercolosi e alla malaria) 4 scuole per infermieri e ostetriche e una università (in Mozambico).