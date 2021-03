youngs4alpimed: 70 studenti italiani e francesi si confrontano su cambiamenti climatici, turismo e mobilità

CUNEO CRONACA - La Camera di commercio di Cuneo partecipa in qualità di partner al progetto transfrontaliero ALCOTRA 14-20 Italia-Francia, ALPIMED Coord-com, facente parte del Piano Integrato Territoriale ALPIMED, che insiste sull’area rurale e montana delle Alpi del Mediterraneo con l’obiettivo di interconnettere e incoraggiare le buone pratiche sostenibili nel cuore di un vasto territorio montano rafforzandone l’attrattività e accessibilità, responsabilizzando i suoi attori che diventano i protagonisti di uno sviluppo sostenibile.

Tra le azioni progettuali è prevista una particolare attenzione al coinvolgimento dei giovani sulle tematiche trattate nell’ambito del PITER ALPIMED: innovazione, turismo, cambiamento climatico e mobilità.

“Grazie all’iniziativa #Youngs4Alpimed i giovani sono chiamati a confrontarsi sulle grandi tematiche del presente per divenire protagonisti responsabili in un territorio sempre più innovativo, digitale e sostenibile – evidenzia il Presidente Mauro Gola - La possibilità di dialogare con esperti e vivere tale esperienza consentirà loro di conoscere meglio le sfide che dovranno sostenere”.

E’ proprio dalla collaborazione con uno degli attori del territorio che nasce #Youngs4Alpimed. L’iniziativa, promossa dalla Camera di Commercio di Cuneo, in coordinamento con il partenariato del progetto composto da Métropole Nice Côte d’Azur, Regione Liguria e GECT-Parco Alpi Marittime e Mercantour è realizzata in collaborazione con l’Associazione Great Innova, soggetto individuato per le sue attività di stimolo all’innovazione e alla sostenibilità sul territorio cuneese, prevede l’organizzazione di tre incontri virtuali con gli studenti delle scuole del territorio ALPIMED.

Grazie all’intervento di esperti e facilitatori gli studenti italiani e francesi potranno scambiarsi impressioni e riflessioni su innovazione, turismo, cambiamento climatico e mobilità, attraverso un’interazione virtuale.

Il 9 aprile 2021 si terrà il primo incontro dedicato ai cambiamenti climatici.

Con Dario Olivero, esperto della cooperativa ITUR, gli studenti scopriranno le motivazioni che stanno determinando l’innalzamento delle temperature e la modifica degli ecosistemi, causa di disastri ambientali come la recente “Tempesta Alex” che l’ottobre scorso ha colpito il territorio Alpimed.

Il secondo incontro, il 16 aprile, sarà dedicato al turismo sostenibile con l’intervento di Francesco Biacca, un imprenditore, nomade digitale e fondatore del Festival del turismo di Nicotera che racconterà la nascita e gli impatti positivi di questo incredibile esempio di virtuosismo territoriale.

Il terzo e ultimo appuntamento, il 23 aprile, sarà infine dedicato alla mobilità sostenibile con l’intervento di Claudio Cavallotto, docente e referente del progetto E Mobility dell’I.I.S. G. Vallauri di Fossano. Il suo racconto, intitolato “Un cavallo più veloce”, accompagnerà gli studenti nei meccanismi della mobilità elettrica.

Ecco le classi coinvolte in questo progetto virtuale, individuate attraverso la raccolta di una manifestazione di partecipazione volontaria all’iniziativa:

3^E del Liceo Classico e Scientifico Statale "Silvio Pellico - Giuseppe Peano di Cuneo

3 CH-ITI del polo tecnologico imperiese plesso I.T.I. “G. Galilei” di Imperia

classe Première 7 del “Lycée T. Maulnier” di Nizza

Parteciperanno al ciclo di incontri più di 70 studenti cuneesi, liguri e francesi accompagnati dai loro docenti.

Per maggiori informazioni:

studi@cn.camcom.it