Cuneo, Weekend del sorriso per i ragazzi disabili: "Sentiamo il sostegno di tanti"

CUNEO CRONACA - Il sorriso è alla base della cura del gioco, per scoprire le capacità e le potenzialità delle persone disabili attraverso attività divertenti, inclusive e sfidanti, e promuovere la fiducia in se stessi. L'obiettivo dell'associazione Genitori Pro Handicap è quello di fare crescere il grado di autonomia delle persone disabili per migliorare le loro condizioni di vita e dei loro famigliari. (Dona QUI)

Durante i "Weekend del Sorriso" i ragazzi, accompagnati da educatori e da volontari, si separano dalla famiglia e convivono nella struttura “Spazio Libero” a Cuneo. Il sabato imparano a fare la spesa, a preparare i pasti, a pulire la loro camera da letto e a curare il giardino. La domenica, invece, si divertono. Partecipano a gite in montagna o al mare, visitano città e musei, frequentano cascine didattiche e parchi acquatici.

Le donazioni consentono all'associazione di proseguire questa attività e ai ragazzi di continuare a sorridere. Incredibilmente sono stati raggiunti e superati i 5mila euro. "Già il risultato di 3000 euro era straordinario - commentano dall'associazione - Ci siamo chiesti più volte se alle persone sarebbe davvero interessato supportarci. Siamo sinceramente stupiti e felici, quasi come se non fossero davvero destinati a noi. Significa molto per noi. Significa sapere che c'è una comunità di persone che ci sostiene.Potremo fare davvero molto, a partire proprio dai Weekend del Sorriso".

(Foto tratta dal sito Rete del Dono)