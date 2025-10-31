Cuneo, weekend a teatro: "La prima volta che ho fatto Bù" e "Che fine ha fatto Gretel"

CUNEO CRONACA - Nel weekend del 25 e 26 ottobre, l'Officina Santachiara di Dispari Teatro propone due appuntamenti. Dispari Teatro è il nuovo Centro di Produzione, nato dall’unione di tre realtà storiche del panorama italiano: Compagnia Il Melarancio di Cuneo, Onda Teatro e Teatro Popolare Europeo di Torino.

Primo teatro stabile piemontese fuori dall’area metropolitana di Torino, Dispari Teatro è una cooperativa sociale (ETS) che pone al centro le persone – grandi e piccole – e che intende coniugare teatro per l’infanzia e la gioventù con il Teatro Sociale e di Comunità, in un’esperienza unica nel panorama nazionale.

Dispari Teatro ha ottenuto il riconoscimento ministeriale come Centro di Produzione di Teatro per l’infanzia e la gioventù insieme ad altri tre soggetti a livello nazionale dislocati in Toscana, Emilia Romagna e Puglia. Si tratta di Teatrino dei Fondi (San Miniato – Pisa), Teatro dell’Argine Società Cooperativa Sociale (San Lazzaro di Savena – Bologna) e Factory Compagnia Transadriatica (Nardò - Lecce).

Gli spettacoli del weekend

Teatro a quattro gambe (dai 3 ai 6 anni)

Sabato 25 ottobre alle 17

La prima volta che ho fatto bù – Dispari Teatro

Un racconto danzato che esplora lo stupore e l’incanto delle prime esperienze. Due interpreti, con corpo e voce, danno vita a giochi, rincorse e risate, immergendosi nelle piccole e grandi questioni quotidiane. Tra ricordi smarriti e momenti che segnano profondamente la vita, lo spettacolo riflette su come la memoria trasformi le esperienze e sull’importanza di ogni ricordo, gioioso o doloroso. Una danza dei ricordi perduti e ritrovati, che ci guida nella scoperta di chi siamo.

Ingresso unico 4 euro

Domeniche a teatro (per famiglie)

Che fine ha fatto Gretel – Dispari Teatro

Domenica 26 ottobre alle 17:30

Hansel e Gretel sono cresciuti: lui è musicista, lei viaggia per il mondo, e restano in contatto grazie al telefonino. Durante un viaggio, Hansel si perde in un bosco che ricorda quello della sua infanzia e incontra una donna-magica, cuoca e pasticcera, con un oscuro desiderio. Seguendo i consigli di Gretel, Hansel cerca di ritrovare la strada, ma si trova a confrontarsi con la strega. Tra conflitti e differenze generazionali, i due scoprono un terreno comune grazie all’arte: musica e cucina diventano ponti tra mondi opposti. La presenza di Gretel, anche a distanza, guida la trasformazione dei personaggi. Lo spettacolo alterna comicità, fisicità e momenti poetici, esplorando contrasti e armonie.

Una storia che trasforma la distanza in incontro e la magia in connessione.

Ingresso 6 euro, ridotto 5 euro sotto i 10 anni

Calendario appuntamenti

· ALBA: 23 GIORNI DI LUCE – Assemblea Teatro (Torino)

31/10/2025 alle 19:00

· KIRGHIZISTAN BOY – Tib Teatro (Belluno) e Pandemonium Teatro (Bergamo)

07/11/2025 alle 19:00

· LE AVVENTURE DEL PESCE GAETANO – Giallo Mare Minimal Teatro (Empoli)

08/11/2025 alle 17:00

· DI MAGICHE STORIE E MONTAGNE INCANTATE – Dispari Teatro

09/11/2025 alle 17:30

· TUTTA LA MIA VOCE – Elisa Dani (Cuneo)

21/11/2025 alle 19:00

· UNA STORIA SOTTOSOPRA – La Baracca Testoni Ragazzi (Bologna)

22/11/2025 alle 17:00

· THE BLACK’S TALES TOUR – Compagnia Licia Lanera (Bari)

23/11/2025 alle 19:00

· GIGI RIVA – Cada Die Teatro (Cagliari)

28/11/2025 alle 19:00

· STORIE DI MAMMA BALENA – Dispari Teatro

30/11/2025 alle 17:30

· ORSO, VOLPE E ALTRE STORIE – Compagnia CONsonanTE (Saluzzo)

29/11/2025 alle 10:30

· MARIE – Dispari Teatro

05/12/2025 alle 19:00

· NON SI PUÒ PASSARE SOPRA, NON SI PUÒ PASSARE SOTTO – Compagnia CONsonanTE (Saluzzo)

06/12/2025 alle 10:30

· PASOLINI. PERCHÉ? – Chille de la Balanza (Firenze)

12/12/2025 alle 19:00

· IL GHIACCIAIO ANSELMO HA CALDO – Coltelleria Einstein (Alessandria)

07/12/2025 alle 17:30

· ERA UNA CASA MOLTO CARINA – Compagnia CONsonanTE (Saluzzo)

13/12/2025 alle 10:30

· RODARI ROAD – Dispari Teatro

14/12/2025 alle 17:30

· IL RESPIRO DEL MONDO – Dispari Teatro

19/12/2025 alle 19:00

· DORME, DORME, DORME... COSA SOGNERÀ? – Compagnia CONsonanTE (Saluzzo)

20/12/2025 alle 10:30

· IL BOSCO DELLE STORIE, RACCONTO DI NATALE – Fondazione TRG (Torino)

26/12/2025 alle 16:00 e alle 18:00

· ABCD’EMOZIONI – Dispari Teatro

27/12/2025 alle 17:00

· SIMONA (STORIA DI UNA CALABRONA) – Dispari Teatro

28/12/2025 alle 17:30

