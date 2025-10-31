Cuneo, weekend a teatro: "La prima volta che ho fatto Bù" e "Che fine ha fatto Gretel"

CUNEO
CUNEO CRONACA - Nel weekend del 25 e 26 ottobre, l'Officina Santachiara di Dispari Teatro propone due appuntamenti. Dispari Teatro è il nuovo Centro di Produzione, nato dall’unione di tre realtà storiche del panorama italiano: Compagnia Il Melarancio di Cuneo, Onda Teatro e Teatro Popolare Europeo di Torino.
Primo teatro stabile piemontese fuori dall’area metropolitana di Torino, Dispari Teatro è una cooperativa sociale (ETS) che pone al centro le persone – grandi e piccole – e che intende coniugare teatro per l’infanzia e la gioventù con il Teatro Sociale e di Comunità, in un’esperienza unica nel panorama nazionale.
Dispari Teatro ha ottenuto il riconoscimento ministeriale come Centro di Produzione di Teatro per l’infanzia e la gioventù insieme ad altri tre soggetti a livello nazionale dislocati in Toscana, Emilia Romagna e Puglia. Si tratta di Teatrino dei Fondi (San Miniato – Pisa), Teatro dell’Argine Società Cooperativa Sociale (San Lazzaro di Savena – Bologna) e Factory Compagnia Transadriatica (Nardò - Lecce).
Gli spettacoli del weekend
Teatro a quattro gambe (dai 3 ai 6 anni)
Sabato 25 ottobre alle 17
La prima volta che ho fatto bù – Dispari Teatro
Un racconto danzato che esplora lo stupore e l’incanto delle prime esperienze. Due interpreti, con corpo e voce, danno vita a giochi, rincorse e risate, immergendosi nelle piccole e grandi questioni quotidiane. Tra ricordi smarriti e momenti che segnano profondamente la vita, lo spettacolo riflette su come la memoria trasformi le esperienze e sull’importanza di ogni ricordo, gioioso o doloroso. Una danza dei ricordi perduti e ritrovati, che ci guida nella scoperta di chi siamo.
Ingresso unico 4 euro
Domeniche a teatro (per famiglie)
Che fine ha fatto Gretel – Dispari Teatro
Domenica 26 ottobre alle 17:30
Hansel e Gretel sono cresciuti: lui è musicista, lei viaggia per il mondo, e restano in contatto grazie al telefonino. Durante un viaggio, Hansel si perde in un bosco che ricorda quello della sua infanzia e incontra una donna-magica, cuoca e pasticcera, con un oscuro desiderio. Seguendo i consigli di Gretel, Hansel cerca di ritrovare la strada, ma si trova a confrontarsi con la strega. Tra conflitti e differenze generazionali, i due scoprono un terreno comune grazie all’arte: musica e cucina diventano ponti tra mondi opposti. La presenza di Gretel, anche a distanza, guida la trasformazione dei personaggi. Lo spettacolo alterna comicità, fisicità e momenti poetici, esplorando contrasti e armonie.
Una storia che trasforma la distanza in incontro e la magia in connessione.
Ingresso 6 euro, ridotto 5 euro sotto i 10 anni
Calendario appuntamenti
· ALBA: 23 GIORNI DI LUCE – Assemblea Teatro (Torino)
31/10/2025 alle 19:00
· KIRGHIZISTAN BOY – Tib Teatro (Belluno) e Pandemonium Teatro (Bergamo)
07/11/2025 alle 19:00
· LE AVVENTURE DEL PESCE GAETANO – Giallo Mare Minimal Teatro (Empoli)
08/11/2025 alle 17:00
· DI MAGICHE STORIE E MONTAGNE INCANTATE – Dispari Teatro
09/11/2025 alle 17:30
· TUTTA LA MIA VOCE – Elisa Dani (Cuneo)
21/11/2025 alle 19:00
· UNA STORIA SOTTOSOPRA – La Baracca Testoni Ragazzi (Bologna)
22/11/2025 alle 17:00
· THE BLACK’S TALES TOUR – Compagnia Licia Lanera (Bari)
23/11/2025 alle 19:00
· GIGI RIVA – Cada Die Teatro (Cagliari)
28/11/2025 alle 19:00
· STORIE DI MAMMA BALENA – Dispari Teatro
30/11/2025 alle 17:30
· ORSO, VOLPE E ALTRE STORIE – Compagnia CONsonanTE (Saluzzo)
29/11/2025 alle 10:30
· MARIE – Dispari Teatro
05/12/2025 alle 19:00
· NON SI PUÒ PASSARE SOPRA, NON SI PUÒ PASSARE SOTTO – Compagnia CONsonanTE (Saluzzo)
06/12/2025 alle 10:30
· PASOLINI. PERCHÉ? – Chille de la Balanza (Firenze)
12/12/2025 alle 19:00
· IL GHIACCIAIO ANSELMO HA CALDO – Coltelleria Einstein (Alessandria)
07/12/2025 alle 17:30
· ERA UNA CASA MOLTO CARINA – Compagnia CONsonanTE (Saluzzo)
13/12/2025 alle 10:30
· RODARI ROAD – Dispari Teatro
14/12/2025 alle 17:30
· IL RESPIRO DEL MONDO – Dispari Teatro
19/12/2025 alle 19:00
· DORME, DORME, DORME... COSA SOGNERÀ? – Compagnia CONsonanTE (Saluzzo)
20/12/2025 alle 10:30
· IL BOSCO DELLE STORIE, RACCONTO DI NATALE – Fondazione TRG (Torino)
26/12/2025 alle 16:00 e alle 18:00
· ABCD’EMOZIONI – Dispari Teatro
27/12/2025 alle 17:00
· SIMONA (STORIA DI UNA CALABRONA) – Dispari Teatro
28/12/2025 alle 17:30
