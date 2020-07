CUNEO/ E' uscito "Villa Temi", l'album del lockdown del musicista Daniele Trucco

CUNEO CRONACA - E' uscito da poco sui principali stores digitali "vILLA tEMI", album di brani originali composti da Daniele Trucco, saggista e musicista cuneese. Per la prima volta Trucco si confronta con la canzone d’autore diventando autore anche dei testi e abbandonando per un momento la musica sperimentale ed elettronica che ha dato vita ad album come Approdi / Landings, lavoro multimediale nato sulle parole del poeta Sergio Gallo e di recente sbarcato all’Abruzzo Book Festival, Math Music, citato nel sito dell’AMS (American Mathematical Society) nella sezione relativa alle relazioni tra la musica e la matematica e Pr1me Numbers, trasposizione musicale della sequenza dei numeri primi da 2 a 997.

Nove delle unidici tracce di vILLA tEMI raccontano situazioni di vita vissuta, da vivere o paradossi simpatici su cui riflettere. Completano la track list due cover (Bologna ’77 e Milano), entrambe omaggio al cantautore romano Stefano Rosso, scomparso nel 2008. L’album è stato registrato nel corso del 2020 nella casa del musicista – da qui il titolo del’album – utilizzando una strumentazione assai varia: a parte la componente elettronica, compaiono percussioni e chitarre giocattolo, un pianoforte a coda, flauti dolci, una batteria e rumori e suoni catturati qua e là nell’abitazione. Per i cori si è avvalso della figlia Benedetta di sei anni e, non potendo fare altrimenti per via del lockdown, di se stesso. Il tutto è stato missato in casa negli ultimi giorni del lockdown.

I pezzi forte dell’album sono senz’altro "La scuola", nel quale si ripercorrono le tappe di tutto il percorso scolastico dell’autore, percorso nostalgico nel quale molti ascoltatori si potranno senz’altro riconoscere; "God", poesia del 2012 fatta di dieci endecasillabi errati (ognuno con un accento sfalsato in avanti di una sillaba) e trasformata in canzone per l’occasione e "I dubbi di Adamo", curiosa vicenda che vede coinvolto uno spaesato marito di Eva che si interroga sulla funzione del suo ombelico. Un’anticipazione: "Voglio Elena", l’ultima traccia del disco, compare in vILLA tEMI in versione demo come lancio di un progetto molto ambizioso che comprenderà l’uscita come singolo a fine estate dello stesso brano in versione elettrica e anche di un videoclip; la regia sarà del giovane Filippo Ariaudo (16 anni) della Filmalo Production, già autore del cortometraggio "The Vulnus Rising" e di un documentario sull’eccidio della Candelora, mentre Filippo Gerbaudo (19 anni) si occuperà della fotografia. Gli attori, la troupe e gli scenografi saranno tutti alunni delle scuole superiori di Cuneo coordinati dallo stesso Ariaudo.

"vILLA tEMI" è disponibile su Spotify QUI e su iTunes QUI.