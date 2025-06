Cuneo: via Dronero e via Fossano, più sicurezza con 9 telecamere ad alta risoluzione

CUNEO CRONACA - Grazie ad un finanziamento ministeriale di circa 50.000 euro, il Comune di Cuneo potrà installare un nuovo impianto di videosorveglianza nel lato Stura del Centro storico. Saranno quindi posizionate 9 telecamere quadri ottiche ad alta risoluzione su via Fossano e via Dronero. L’impianto sarà attivo presumibilmente nell’autunno del 2025. Grazie ad un accordo con l’Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Sud, che consentirà il passaggio dei cavidotti all’interno dei loro edifici, i lavori potranno essere portati avanti senza dover effettuare scavi su strada nella zona interessata.

"Con questo intervento – spiega l’assessore alla Semplificazione e all’innovazione Andrea Girard – riusciamo a dare una risposta agli abitanti del lato Stura del Centro storico. Stiamo portando avanti un imponente, e importante, progetto di videosorveglianza, che ha come obiettivo la sicurezza dei residenti e degli esercenti della città. In questo caso mi preme ringraziare il Presidente Prunotto ed il Direttore dell’ATC di Cuneo Ghiglione, che si sono dimostrati molto sensibili al tema e ci hanno permesso di far passare i cavidotti all’interno dei loro edifici di via Fossano, in modo da evitare di intervenire con lavori di scavo sulla strada, come già fatto a Cerialdo, in via Alessi. Questo intervento renderà più sicuri ed ospitali anche gli stessi alloggi dell’ATC. Ma gli interventi sul centro storico non finiranno qui. Stiamo infatti definendo un progetto di videosorveglianza partecipata su piazzetta Caraglio, dove in passato sono emerse alcune criticità".

“Questo intervento – dichiara il Presidente dell’ATC Piemonte Sud Leonardo Prunotto - rientra in un piano più ampio, con l’obiettivo di rendere gli immobili ATC e le aree su cui gravitano più sicuri e a "misura d’uomo". Per questo vogliamo ringraziare sentitamente il Comune di Cuneo, con cui c’è ampia collaborazione, perché sul tema della sicurezza, ed in particolare della videosorveglianza, sta facendo molto. Una città più sicura è una città in cui si vive meglio.”

"Questo nuovo impianto – conclude il Presidente di ASCOM Cuneo Roberto Ricchiardi – è molto importante, perché fornisce una risposta concreta alle esigenze degli esercenti della zona, in particolare in via Dronero. Tempo fa avevamo avanzato una precisa richiesta al Comune, per rendere più sicura proprio quella via, che vede la presenza di numerose attività di ristorazione, con presenze concentrate soprattutto nelle ore serali, quando aumentano le situazioni potenzialmente rischiose. Ci tengo quindi a ringraziare il Comune, che dimostra di avere a cuore le esigenze delle attività commerciali del territorio".

(Foto di repertorio)