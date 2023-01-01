Cuneo, venti studenti del "Bonelli" a Bucarest per l'alternanza scuola-lavoro

CUNEO CRONACA - Bucarest è una delle quattro città estere proposte dall’ITC “Bonelli” di Cuneo agli studenti del triennio per svolgere l’esperienza di alternanza scuola-lavoro.

Venti allievi sono stati impegnati per due settimane in stage lavorativi in lingua inglese presso aziende selezionate dalla Camera di Commercio Italiana in Romania, che ha curato l’organizzazione dell’intera esperienza.

Le attività hanno riguardato diversi ambiti, tra cui commercio, pubbliche relazioni, amministrazione, informatica e istruzione. A seconda delle realtà ospitanti, agli studenti sono state affidate mansioni differenti, tutte svolte in lingua inglese, utilizzata come principale mezzo di comunicazione.

Nei momenti liberi e durante i fine settimana, l’ente organizzatore ha proposto numerose attività di carattere culturale e turistico, finalizzate alla conoscenza del territorio. Tra queste, la visita guidata della città di Bucarest, del Museo di Storia Nazionale e un’escursione in Transilvania, con tappa a Brașov. Non è mancata una parentesi alle terme della capitale, strutturate come un grande giardino d’inverno con palme e piante esotiche.

L’ultima attività del programma è stata la visita all’ECCC (European Cybersecurity Competence Centre), centro europeo che coordina le politiche di ricerca e sviluppo nel campo della sicurezza informatica.

Un’esperienza che conferma l’ITC “Bonelli” come un istituto attento alle opportunità internazionali e alle sollecitazioni culturali europee, capace di offrire una formazione ampia e multidisciplinare, aperta alle lingue e ai contesti professionali esteri.