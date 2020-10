CUNEO/ Venerdì sera in diretta sulla pagina Facebook del Csv il progetto "Here we are"

CUNEO CRONACA - Venerdì 30 ottobre alle ore 21, sulla pagina facebook "Csv Società Solidale" diretta Facebook per tirare le fila del progetto Here we are, realizzato nell'ambito del protocollo sull'immigrazione realizzato dalla Regione Piemonte in collaborazione con i CSV piemontesi.

Abdel, Rosi, Margarita e Moussa sono cittadine e cittadini stranieri che con la loro testimonianza documentano che il volontariato fa bene a tutti. Dirige la diretta il presidente del CSV Società Solidale Mario Figoni.

Nel corso della diretta sarà presentato lo spot realizzato dal regista Sandro Gastinelli per dimostrare che il volontariato fa bene a tutti ed è una risorsa importante per i cittadini stranieri.