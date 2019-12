CUNEO/ Venerdì mattina in Camera di Commercio "Connessioni in Granda: le sfide dei territori per la coesione del Paese"

"Connessioni in Granda: le sfide dei territori per la coesione del Paese. Il punto di vista delle imprese e degli Enti locali" è il titolo del seminario che si terrà domani, venerdì 20 dicembre, a Cuneo, in Camera di Commercio, dalle 10 alle 12,30.

Organizzato dalla Camera di Commercio in collaborazione con Uncem, grazie al progetto Ultranet, l'incontro servirà a fare il punto sullo stato delle reti per la trasmissione dati, in particolare banda ultrlarga e 5G.

I due piani corrono paralleli e il Piano BUL in particolare sta scontando sul Cuneese e in tutt'Italia un ritardo superiore all'anno. Incidono diversi fattori che verranno esaminati nel seminario: a partire dalle complicazioni autorizzative e dalle lungaggini burocratiche, senza contare che nelle "aree bianche", dove lo Stato investe oltre 3 miliardi di euro per le reti, i lavori per i prossimi sei mesi saranno pressoché fermi a causa di nevicate e temperature rigide che non permettono scavi e interventi.

C'è poi un complesso assetto istituzionale attorno alla 'rete unica' e all'impegno di Tim con Open Fiber. Uncem e Anci hanno seguito il percorso del Piano Banda ultralarga negli ultimi, con iniziative di formazione e aggiornamento costante dei Sindaci. Pochissimi purtroppo oggi i Comuni dove si sono conclusi i lavori. A questo link, tutti i dati Comune per Comune: http://bandaultralarga.italia.it/status-progetto-bul-nazionale-modello-a-concessione-aggiornamento-al-2-dicembre-2019/. Sul Piano BUL è necessaria un'accelerazione e anche sul Piano 5G i Comuni devono conoscere a fondo che non vi sono rischi e la sostituzione dei ripetitori deve essere snella, per poter dare nuovi servizi smart alle comunità locali.

Domani a Cuneo si farà il punto sui progetti volti ad eliminare il divario digitale tra aree montane e urbane. Ai saluti di Ferruccio Dardanello, Presidente della Camera di Commercio di Cuneo, seguiranno gli interventi di Michele Pianetta, Vicepresidente Anci Piemonte, Marco Bussone, Presidente Uncem, Danilo Sbordoni, dirigente della Camera di Commercio di Cuneo, Giorgio Ferraris, Presidente Unione montana Alta Val Tanaro, Giuseppe Ballauri, Presidente Gal Mongioie, Gianluigi Delforno, Direttore di stabilimento Acqua San Bernardo, Mauro Danna, Responsabile Ricerca, Sviluppo e Innovazione Confindustria Cuneo. A moderare sarà ll giornalista Gabriele Gallo.