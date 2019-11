CUNEO/ Venerdì 22 il convegno "Autori di violenza di genere e relazioni non violente tra uomini e donne"

Il convegno, che è riservato agli addetti ai lavori, verte sulle buone prassi del nostro territorio in merito alla presa in carico dell’autore di violenza e vuole essere un momento di condivisione e verifica dello stato di fatto e delle necessità future.

Il Consorzio Socio-Assistenziale del Cuneese in qualità di Ente Capofila del Centro Antiviolenza n. 10/A riconosciuto dalla Regione Piemonte in data 31 luglio 2017, si occupa di garantire gli interventi di contrasto alla violenza di genere e, dal 2018, si impegna anche nella progettazione di attività in favore degli autori di violenza contro le donne in collaborazione con: Consorzio Monviso Solidale, Consorzio Servizi Socio Assistenziali Alba Langhe e Roero, Consorzio Servizi Socio-Assistenziali del Monregalese, Servizi Sociali della Città di Bra, Cooperativa Sociale Fiordaliso, Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Cuneo, Comune di Cuneo e Rete Antiviolenza di Cuneo.

Venerdì 22 novembre dalle ore 9.00 alle 12.00 nel Salone d’Onore – Via Roma n. 28

Programma:

Ore 9,00: Saluti istituzionali. Assessora Pari Opportunità del Comune di Cuneo Cristina Clerico, Consigliera del

Consiglio di Amministrazione del Consorzio Socio-Assistenziale del Cuneese Alessandra Boccardo e

Presidente Ordine degli Avvocati Foro di Cuneo Claudio Massa.

Ore 9,15: Centro Antiviolenza N.10/A - Servizi offerti e interventi specifici per la presa in carico degli uomini

autori di violenza. A cura degli Operatori dei Servizi Antiviolenza del Consorzio Socio-Assistenziale del

Cuneese e del Consorzio Monviso Solidale.

Ore 9,45: Norme e prassi che nel nostro ordinamento sono finalizzate a prevenire la condotta dell’autore di

violenza. Componente del Comitato Pari Opportunità dell’Ordine Avvocati di Cuneo Erika Giacchello.

Ore 10,10: Attività di Polizia Giudiziaria e forme di prevenzione. Mariella Faraco Ispettore Capo della Polizia di

Stato – Responsabile II Sezione Squadra Mobile Questura di Cuneo.

Ore 10,30: Attività dell’Ufficio Esecuzione Penale Esterna, condivisione di alcune attività specifiche nel corso

dell’esecuzione penale. Laura Bottero Direttore dell’U.E.P.E. di Cuneo.

Ore 10,45: Breve pausa.

Ore 11,00: "Dare forma a un'emozione" (4° Edizione) - dove si colloca il progetto nel contesto attuale.

Presidente Cooperativa Sociale Fiordaliso di Cuneo - Nicola MELLANO.

"Dare forma a un'emozione" (4° Edizione) - il cambiamento è possibile? Un primo step per riflettere assieme. Edoardo TALLONE Psicologo e Marzia CORIGLIANO Psicologa-Psicoterapeuta.

Ore 11,50: Domande e conclusioni.

Modera i lavori la Presidente del Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Cuneo Sara Tomatis.