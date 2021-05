CUNEO/ "Una storia poco nota: il primo italiano sul Monviso" giovedì all'Unitre

CUNEO CRONACA - Per le lezioni online dell'Unitre di Cuneo, giovedì 6 maggio, alle 15,30, Ida e Gigi Cardon presenteranno “Una storia poco nota: il primo italiano sul Monviso”.

Molti, ogni giorno, sono attratti dalla vista del Monviso che domina l'intero arco alpino del Piemonte meridionale e la pianura sottostante, da Cuneo a Saluzzo, da Savigliano fino a Torino e oltre.

Guardandolo dalla Pianura Padana, la sua forma piramidale si erge imponente quasi dal nulla, rendendo il Monviso visibile e riconoscibile anche da grandi distanze. La sua riconoscibilità è legata più alla forma e all'isolamento che all'altezza assoluta.

Ida e Gigi Cardon ci faranno percorrere le tappe fondamentali, e alcune poco note, per la conquista del maestoso “Re di Pietra”

Gigi Cardon: geometra ex dipendente Enel ha girato l’Italia per costruire centrali idroelettriche ad Entracque, in Sardegna, Sicilia, Emilia, Lombardia, Valle d’Aosta ed Abruzzo, sempre supportato dalla moglie Ida che l’ha seguito in tutti i suoi cantieri. Sempre insieme hanno dato vita al “Centro Olimpia di Valdieri” occupandosi dell’attività sportiva di ragazzi/e in particolare per lo sci di fondo, calcio ed atletica con la Pro Loco di cui erano consiglieri. Hanno fondato il gruppo di volontariato “Una mano, un sorriso” che opera presso la Casa di Riposo di Valdieri dove Gigi ha svolto anche la mansione di direttore per alcuni anni, sempre come volontario.