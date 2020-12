CUNEO/ “Un Teatro come Casa” continua sabato sera con il quartetto d'archi “Amouage”

CUNEO CRONACA - Domani, sabato 19 dicembre alle ore 21, appuntamento con il concerto del quartetto d'archi “Amouage”, proposto dall'orchestra Bartolomeo Bruni - Città di Cuneo.

Nato a Ravenna in seno all’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini diretta da Riccardo Muti e composto da Sofia Cipriani e Beatrice Petrozziello al violino, dal cuneese Davide Mosca alla viola e da Matteo Bodini al violoncello, il quartetto eseguirà il Quartetto in do minore n° 4 op. 18 di Ludwig van Beethoven e il Quartetto “Americano” in fa maggiore n. 12 op. 96 di Antonin Dvoràk.

Lo spettacolo è il quarto evento clou della rassegna “Un Teatro come Casa”, proposta dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Cuneo e che prevede anche i “Christmas Sketch”, appuntamenti che ogni giorno alle 16,30 vedono protagonista un artista diverso che si esibisce in una performance di pochi minuti: domani l’attrice Anna Mazza recita “Heal the World” sul testo della canzone di Michael Jackson.

Tutti gli spettacoli sono trasmessi in diretta streaming sul canale YouTube “Un Teatro come Casa”, ma si possono poi rivedere in ogni momento a partire dal giorno successivo sul canale YouTube del Comune di Cuneo, nella playlist “Un Teatro come Casa” (che contiene anche i “Christmas Sketch”).

Il programma aggiornato della rassegna, proposta dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Cuneo e che prevede anche gli appuntamenti quotidiani con i “Christmas Sketch” (trasmessi ogni giorno alle 16.30 sulla pagina FaceBook @teatrotosellicuneo), è disponibile sul sito del Comune di Cuneo all’indirizzo https://www.comune.cuneo.it/cultura/teatro/un-teatro-come-casa.html.