CUNEO/ Tutto sui televisori "Oled": cosa sono, quali vantaggi, quando sceglierli

CUNEO CRONACA - Sono l’ultima moda nel mondo dell’elettronica di consumo e, più nello specifico, degli apparecchi televisivi: cosa hanno in più, però, davvero le Tv oled rispetto ai più tradizionali Tv Lcd o Tv Led e quando conviene preferirli ad altre tipologie di televisori? Proviamo a capirne di più. A partire da cosa significa oled.

Come molte sigle utilizzate nelle schede tecniche di televisori, macchine fotografiche, smartphone e via di questo passo rischia di risultare poco comprensibile ai non addetti ai lavori, almeno di non scioglierne l’acronimo: Oled, da organic light emetting diode, ossia diodo organico a emissione di luce, è definita la sorgente luminosa di questa tipologia di schermo televisivo che, appunto, emette luce direttamente e in proprio.

Nelle oled Tv in altre parole non c’è, come invece in altre tipologie di televisori pure di recente generazione, una fonte luminosa – il famoso tubo a diodo – posta dietro il pannello e che illumina lo schermo: ogni pixel è, semplificando molto, una sorta di puntino che emette luce. I vantaggi che ne derivano sono numerosi.

Schermi oled per Tv: pro e contro

La qualità dell’immagine, innanzitutto. Chi ha avuto modo di usare uno schermo di televisivo di questo tipo parla soprattutto di colori più nitidi e più realistici, maggiore contrasto delle immagini e, ancora, immagini con maggior senso di tridimensionalità o un angolo di visione più ampio. Ciascuno di questi effetti si potrebbe considerare una diretta conseguenza dell’altro e, a monte, quello che assicura alle Tv Oled performance migliori è il fatto che ogni pixel è regolato a sé: nel caso dei neri ciò significa che il pixel è completamente spento, cosa da cui dipende appunto un maggior contrasto e più rotondità dell’immagine.

Gli schermi televisivi Oled, comunque, hanno anche tempi di risposta inferiori, più veloci, rispetto alla media dei televisori tradizionali: ciò significa, nella pratica, riuscire a eliminare quella sorta di effetto scia, decisamente più visibile sui televisori di un tempo che non su quelli moderni, nel passaggio da un’immagine all’altra e di certo fastidioso quando lo schermo televisivo diventa, per esempio, uno schermo gaming.

Non è un caso, del resto, che le Tv Oled, sebbene siano vendute come comuni apparecchi televisivi e per uso domestico, si adattano bene soprattutto a situazioni in cui siano indispensabili delle ottime performance: a sceglierle, cioè, sono soprattutto gamer professionisti o appassionati di cinema che vogliano improntare a casa un home theatre. Al momento, del resto, gli schermi TV oled rientrano tra l’elettronica di consumo di fascia alta e un chiaro indice di ciò è il prezzo di mercato, decisamente più alto della media dei televisori anche di buona qualità, che hanno.

Proprio la voce prezzo compare spesso tra i contro, tra gli svantaggi degli schermi oled. Così come avviene – o sarebbe meglio dire avveniva, considerato che negli schermi oled di ultimissima generazione si è provato a lavorare su questa criticità – con la durata garantita dello schermo: un Tv oled dura in vita circa 30 anni a uso continuativo, meno certamente di un più tradizionale Tv Led, cosa a cui si dovrebbe fare attenzione soprattutto se si opta per acquistare l’usato.