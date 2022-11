CUNEO/ Tutankhamon, il centenario di una scoperta in una conferenza al Monviso

CUNEO CRONACA - Nel 2022 avvengono due ricorrenze tra le più importanti per la storia dell’Egittologia: il bicentenario della decifrazione dei geroglifici ad opera di Jean François Champollion e il centenario (il 4 novembre) della scoperta della tomba di Tutankhamon ad opera di Howard Carter.

Pro Natura Cuneo celebra quest’ultimo centenario con una conferenza assolutamente originale, perché si evita la nota narrazione degli eventi che misero il mondo intero alla conoscenza dell’ipogeo reale, per proporre al pubblico la traduzione in diretta dei testi parietali scritti in geroglifico sulle mura della camera sepolcrale.

Mercoledì 9 novembre, alle ore 21, presso il Cinema Monviso in via XX Settembre 14 a Cuneo, Livio Secco presenta infatti "Tutankhamon: traduzione in diretta della KV62". Si verrà così a conoscenza del significato delle scritture sacre dipinte sui muri che custodirono per secoli il corpo di uno dei più famosi sovrani d’Egitto.

Livio Secco, cuneese, è autore del primo e unico dizionario egizio-italiano scritto in geroglifico e autore di numerose monografie sull’antico Egitto. L'ingresso è libero.