CUNEO/ Transizione ecologica, Cgil: mercoledì incontro finale con Maurizio Landini

CUNEO CRONACA - "Un nuovo modello di sviluppo e un nuovo modello culturale, che porti a stili di vita diversi, sono processi che non possono essere lasciati al mercato, perché il mercato da solo abbiamo visto che non è in grado di misurarsi con i processi di riprogettazione dei prodotti e degli stili di vita. C'è un problema di come coinvolgere le persone e di come fare gli investimenti pubblici. Se c'è un limite in Italia, è quello di essere capaci di fare sistema. C'è problema di interconnessione e progettazione".

Così Maurizio Landini nel merito di ecologia, ambientalismo, nuove prospettive, in occasione della presentazione del rapporto 2021 sull'economia circolare in Italia. Sarà proprio Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, a concludere, mercoledì 9 giugno, il ciclo di lezioni, organizzate dalla Camera del Lavoro e dalla Scuola del Popolo cuneese, sul significato di ecologia e transizione ad un futuro prossimo, già forzatamente presente e iniziato con la pandemia.

"Il nostro corso di formazione politica e sindacale - spiega la segreteria provinciale - ha esordito nel mese di marzo con l’intervento di Luca Mercalli sui cambiamenti climatici e economici, cui ha fatto seguito Adriano Favole, antropologo, che ha affrontato il tema da punto di vista delle diversità culturali. Laura Pennacchi ha infine tenuto una lezione sui rapporti tra economia e società, sul ruolo, divenuto cruciale, della democrazia economica a fondamento umanistico, per ridisegnare la realtà con gli occhi dei tempi che stiamo vivendo".

Maurizio Landini interverrà sulla piattaforma Zoom a partire dalle 17,45 e in diretta sulla pagina Facebook della Cgil Cuneo. A lui il compito di tirare le fila del discorso per tradurlo in pensiero, progetto, azione sindacale. Titolo dell’incontro "Green Deal e nuovo modello di sviluppo. Il Sindacato per una giusta transizione". L’incontro è aperto a tutti.