Cuneo tra storia, architettura e spirito civico: passeggiate culturali già sold out

CUNEO CRONACA - Grande partecipazione per la passeggiata culturale “Cuneo tra storia, architettura e spirito civico”, organizzata dall’Associazione di Promozione Sociale Nuovo Corso Giolitti. L’evento si è svolto lungo via Roma, cuore del centro storico, e ha visto come accompagnatrice Paola Arneodo, socia dell’associazione e appassionata di storia e architettura cittadina. A rendere ancora più ricca l’iniziativa è stata la presenza di una guida turistica professionista, messa a disposizione dal Consorzio Operatori Turistici della Provincia di Cuneo – CuneoAlps-Conitours.

La passeggiata ha puntato a offrire, oltre ai dettagli storici e tecnici, un clima in cui lo spettatore potesse viaggiare idealmente nei secoli che hanno visto la nascita di Cuneo e lo sviluppo graduale di una piccola villa nova, divenuta oggi città capoluogo. I partecipanti hanno così ripercorso oltre otto secoli di storia: dalla nascita di Cuneo come comunità indipendente nel 1198, all’assetto mercatale medievale di via Roma, fino all’abbattimento delle mura in epoca napoleonica. Durante il percorso sono state ricordate figure di rilievo come Edmondo De Amicis, Giuseppe Garibaldi, Vincenzo Virginio e naturalmente Giovanni Giolitti, che da Cuneo avviò la sua visione politica di ampio respiro, immaginando infrastrutture capaci di proiettare la città nel futuro.

Le tappe principali hanno toccato la chiesa di Sant’Ambrogio, la domus medievale di via Roma 22, la via maestra come piazza mercatale, la chiesa di San Francesco e piazza Virginio, il Palazzo Civico con la Torre Comunale, alcuni palazzi nobiliari del '600 e '700, fino alla Contrada Mondovì con il Ghetto e la sinagoga.

Un momento di attenzione è stato dedicato agli statuti cittadini del Trecento, che rivelano lo spirito civico e la sobrietà della comunità cuneese: norme che imponevano di sostituire i tetti in paglia prima di acquistare gioielli o pellicce, prescrivevano compostezza durante i funerali pubblici e regolavano comportamenti civici nei portici, nei cortili e nelle botteghe, a tutela del buon vivere comune.

Visto l’alto numero di richieste di partecipazione, sono state programmate altre due edizioni della passeggiata, in calendario per il 2 e il 22 ottobre, entrambe già sold out. Iniziative di questo genere verranno comunque riproposte dall’Associazione a partire dalla primavera 2026 e saranno comunicate tramite il sito www.nuovocorsogiolitti.it.