Cuneo torna sul grande schermo con "7 anniversari", il nuovo film di Sabrina Iannucci

CUNEO CRONACA - Prenderanno il via il 20 ottobre a Cuneo le riprese di “7 anniversari”, lungometraggio diretto da Sabrina Iannucci.

La città torna nuovamente ad essere set cinematografico dopo Gli amici del bar Margherita di Pupi Avati, Tu mi nascondi qualcosa di Giuseppe Loconsole e Codice Karim di Federico Alotto.

Il progetto è prodotto da Andromeda Film con Piano B Produzioni e sarà realizzato con il contributo del FESR Piemonte 2021- 20227 bando “Piemonte Film Tv Fund” e il sostegno di Film Commission Torino Piemonte.

Le riprese sono realizzate con la fattiva collaborazione della Città di Cuneo - coinvolta grazie alla Rete regionale di Film Commission Torino Piemonte e a seguito del protocollo d’intesa siglato con la Fondazione – e si protrarranno, indicativamente, dal 20 ottobre al 22 novembre.

Sabrina Iannucci (Roma, 1989) è regista e filmmaker. Ha studiato a Napoli sotto la guida di Leonardo Di Costanzo, Claire Simone e Bruno Oliviero (Filmap - Atelier di Cinema del Reale). Nel 2018 dirige il film documentario Non può essere sempre estate, prodotto da Parallelo 41, con première nazionale al Festival del Cinema di Roma e première internazionale ad Annecy Cinéma Italien. Nel 2023 realizza Oltre il tempo l’amore, prodotto da Indiana Production, con première nazionale al prestigioso Festival dei Popoli di Firenze, attualmente distribuito da Pathos Distribution. Nel 2024 dirige il cortometraggio Amarena, prodotto da Andromeda Film e distribuito da Premiere Film, vincitore dell’ACTING AWARD al Female Character Film Fest di Belgrado e del Premio Marescotti all’attrice protagonista Cecilia Bertozzi a Corti da Sogni a Ravenna. Attualmente regista interna a Masi Film, Sabrina prepara il suo primo lungometraggio di finzione per Andromeda Film e lavora nel settore pubblicitario collaborando con brand come Bvlgari, Brunello Cucinelli e Montblanc. Il suo lavoro riflette un approccio unico alla regia e al filmmaking, offrendo una prospettiva fresca e femminile.