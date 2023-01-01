Cuneo, torna la XXII rassegna Incontri d'Autore: musica e letture da Chopin a Gershwin

CUNEO CRONACA - Domenica 11 gennaio inizia la XXII Rassegna Incontri d’Autore, alle ore 16,30 a Cuneo, nello Spazio Incontri Fondazione CRC, in via Roma 15.

CHOPIN E LEOPARDI

Giorgio Costa – pianoforte

Elena Zegna – voce recitante

Programma:

G. Leopardi – L'Infinito

F. Chopin – Notturno op.15 n.3

G. Leopardi – A Silvia

F. Chopin – Polacca in do minore op.40 n.2

G. Leopardi – Le ricordanze (scelta di versi)

F. Chopin – Ballata n.1 in sol minore op.23

G. Leopardi – La sera del dì di festa

F. Chopin – Notturno in do minore op.48 n.1

G. Leopardi – Canto notturno di un pastore errante dell’Asia

F. Chopin – Ballata in fa minore n.4 op.52

Giorgio Costa si è diplomato al Conservatorio G. Verdi di Torino nel 1977 sotto la guida di E. Occelli con il massimo dei voti e ha seguito corsi di perfezionamento con Alberto Mozzati e Fausto Zadra all’Ecole Internationale de Piano di Losanna. Nel 1980 partecipa ai corsi dell’Accademia Chigiana di Siena nella classe di Riccardo Brengola e dal 1985 frequenta i corsi di Fenomenologia della musica di Sergiu Celibidache all’Università di Magonza. Nel 1988 partecipa alla Master Class diretta da Murray Perahia a Firenze.

Solista votato al repertorio classico e cameristico, Costa ha effettuato tournée in tutta Europa e si è esibito in prestigiosi festival e sale internazionali. È stato docente al Conservatorio Cantelli di Novara e presidente del Conservatoire de musique di Aosta.

Elena Zegna, attrice e docente torinese, si è laureata con lode in Storia del Teatro nel 1986 presso la Facoltà di Lettere di Torino. Ha frequentato corsi di recitazione, dizione e doppiaggio. Ha realizzato spettacoli teatrali e letture-concerto in Piemonte e in tutta Italia, collaborando con istituzioni culturali e associazioni. Tiene corsi di lettura espressiva e di interpretazione presso biblioteche e progetti educativi.

Domenica 25 gennaio, ore 16,30 – Cuneo, Spazio Incontri Fondazione CRC

DUO MILANO – SCIBILIA

Maria Giulia Milano – soprano

Paolo Sciblia – pianoforte

Programma:

Tosti – Sogno, ’A vucchella

De Curtis – Non ti scordar di me, Voce ’e notte, Torna a Surriento

Puccini – Quando men vo (da Bohème)

Donizetti – Quel guardo il cavaliere (da Don Pasquale)

Verdi – Caro nome (da Rigoletto)

Arditi – Il bacio

Lara – Granada

Gastaldon – Musica proibita

Di Giacomo – Palomma ’notte

Maria Giulia Milano si è diplomata nel 2020 col massimo dei voti in canto lirico e nel 2021 in pianoforte. Ha partecipato a concorsi internazionali e si è esibita in Italia e all’estero. Docente presso il Conservatorio "C.G. da Venosa" di Potenza.

Paolo Scibilia è pianista, direttore d’orchestra e direttore artistico con carriera internazionale. Si è perfezionato alla Scuola di Alto Perfezionamento Musicale della Comunità Europea, Accademia Pianistica di Imola e Accademia di Zagabria. Ha collaborato con artisti e orchestre internazionali ed è titolare della cattedra di pianoforte presso il MIUR.

Domenica 8 febbraio, ore 16,30 – Cuneo, Spazio Incontri Fondazione CRC

THE PALM COURT QUARTET

David Simonacci – violino

Josè Rodolfo Avila Pardo – violino

Daniel Miskiv – viola

Giorgio Matteoli – violoncello

Programma:

Evergreen della musica pop, celebri musical e colonne sonore di John Williams, Nino Rota, Henry Mancini, A. Lloyd Webber, Vincent Youlmans, George Gershwin, Cole Porter, John Lennon, Jean Revaux, Claude François.

Il concerto propone una rilettura strumentale con armonie jazzistiche, dialoghi e spunti contrappuntistici, immersa nell’atmosfera cinematografica.

Domenica 22 febbraio, ore 16,30 – Cuneo, Spazio Incontri Fondazione CRC

DUO MACLÉ

Sabrina Dente – pianoforte

Annamaria Garibaldi – pianoforte

Programma:

Johannes Brahms – 3 Danze Ungheresi vol. I

Maurice Ravel – 3 brani da Ma mère l'Oye

Sergej Rachmaninoff – 3 brani dall’op.11

Scott Joplin – 3 Ragtime

George Gershwin – 3 Preludi

Astor Piazzolla – 3 Tanghi

Il Duo Maclé si forma e perfeziona con Marcella Crudeli e si esibisce in Italia e all’estero con un repertorio classico e contemporaneo.

Domenica 15 marzo, ore 16,30 – Cuneo, Spazio Incontri Fondazione CRC

BACH – VARIAZIONI GOLBERG

GianMaria Bonino – clavicembalo

Programma:

Aria, 30 variazioni, Aria da Capo

Gianmaria Bonino si è diplomato in pianoforte e clavicembalo tra Milano, Lucerna, Genova e Winterthur. Ha suonato come solista in Italia e all’estero e con orchestre di rilievo. Tiene masterclass e si occupa di strumenti storici.

Domenica 29 marzo, ore 16,30 – Cuneo, Spazio Incontri Fondazione CRC

IMPRESSIONI DI FRANCIA E SPAGNA

Tullio Zorzet – violoncello

Helga Anna Pisapia – pianoforte

Programma:

E. Satie – Gymnopédie n.1

M. de Falla – Suite Populaire Espagnole

G. Fauré – Pavane, Après un rêve

C. Debussy – Clair de lune

Saint Saens – Allegro appassionato

M. Ravel – Pièce en forme de Habanera

E. Granados – Andaluza

J. Turina – La Oración del Torero

Tullio Zorzet e Helga Pisapia hanno studiato con maestri di alto livello e si esibiscono in Italia e all’estero, con registrazioni discografiche e attività didattica.

Prossimi concerti:

Domenica 25 gennaio, ore 16,30 – Duo Milano-Scibilia

Domenica 8 febbraio, ore 16,30 – The Palm Court Quartet

Domenica 22 febbraio, ore 16,30 – Duo Maclé

Domenica 15 marzo, ore 16,30 – Bach – Variazioni Golberg

Domenica 29 marzo, ore 16,30 – Impressioni di Francia e Spagna