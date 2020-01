CUNEO/ Al via un nuovo corso organizzato da Noosoma e Staff P&P per Operatori socio-sanitario

Molto spesso, la realtà del lavoro socio-sanitario impone ritmi, competenze e rapporti interpersonali difficili da gestire e la mancanza di un approccio costruttivo a questi problemi suscita insoddisfazione e frustrazione.

Durante un percorso che avrà inizio con la serata di mercoledì 29 gennaio, dalle 20 alle 22, organizzato dal provider Staff P&P srl presso lo studio di Noosoma in via Roma 35, si lavorerà sia sul piano verbale, sia sui risvolti corporei dell'accumulazione di stress, per favorirne la liberazione e migliorare la capacità di resilenza.

"In un gruppo di supervisione del nostro operato - spiegano - possiamo confrontarci con chi si trova nelle nostre stesse condizioni, trovare una soluzione efficace o ricevere dal supervisore (medico con formazione in approccio corporeo e psicologia Gestalt) suggerimenti su nuove possibilità di approccio".

Sono previste 5 serate a cadenza quindicinale (costo 100 euro), che consentiranno l'acquisizione di 14.5 Crediti Ecm, per tutti i professionisti sanitari.