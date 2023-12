CUNEO/ Successo per l'azienda virtuale BiscoBon.tà gestita dagli studenti del "Bonelli"

CUNEO CRONACA - Gli studenti della terza E del corso E-commerce e Digital Marketing dell’ITC Bonelli di Cuneo hanno allestito nell’atrio della loro scuola uno stand per promuovere la loro impresa virtuale BiscoBon.tà e fare assaggiare agli altri studenti e ai docenti i loro biscotti, grazie anche al prezioso supporto dell’ impresa “madrina”, la Forneria Artigiana Cavanna Srl di Villar San Costanzo Dronero.

Dopo circa tre mesi di attività, l’allestimento dello stand è stato per questi giovani imprenditori l’occasione ideale per fare il punto della situazione sulla loro esperienza lavorativa e per raccontare ai loro coetanei cosa hanno imparato in queste settimane, quali difficoltà hanno incontrato e quali abilità e competenze hanno acquisito svolgendo ruoli diversi all’interno della loro impresa virtuale. Per farlo, i protagonisti del progetto hanno anche realizzato un video che è stato proiettato nel corso della mattinata e che è visionabile anche sui profili social dell’impresa simulata (Instagram e Facebook).

È emerso un bilancio sicuramente positivo, come sottolineato dalla professoressa Anna Maria Martini, docente di Economia Aziendale e responsabile del progetto, in quanto “gli studenti, in qualità di lavoratori di un’impresa, imparano ad assumersi gradualmente la responsabilità del loro apprendimento. Ogni studente, una volta compreso il proprio ruolo, si sente responsabile dello svolgimento dei relativi compiti, anche nei confronti del collega-compagno che realizza le fasi di lavoro successive. Ciò accresce la motivazione, la partecipazione attiva e l’autostima. Anche gli studenti più insicuri e timidi, quelli che intervengono meno durante le tradizionali lezioni in aula, sono così presi dal lavoro che svolgono e dal ruolo che ricoprono, che si dimostrano molto più attivi e intraprendenti".

Parlando direttamente con i protagonisti del progetto, è emerso che tra le attività svolte, più stimolanti sono state ritenute quelle relative al marketing, in particolare sono state giudicate interessanti e formative la creazione del sito web, la gestione dei profili social e la realizzazione di alcuni gadget natalizi attraverso l’utilizzo della stampante 3D. Inoltre, uno degli aspetti maggiormente apprezzati dagli studenti è che questo percorso li sta aiutando ad acquisire maggiore sicurezza e a sentirsi più preparati ad affrontare una futura esperienza di stage o di lavoro.

In particolare, operare in team e vedere i propri compagni come colleghi di lavoro, secondo Elisa Demichelis, partecipante al progetto, “ci insegna a collaborare per raggiungere un obiettivo comune, a prendere in considerazione le idee degli altri e a condividere le decisioni con loro. Lavorare in team può presentare sfide come la comunicazione efficace, la gestione dei conflitti e la sincronizzazione delle attività. L’importante però è superare queste difficoltà per raggiungere risultati ricchi e soddisfacenti. Tuttavia, essere una squadra offre anche numerosi vantaggi come la condivisione delle competenze, la generazione di idee innovative e il supporto reciproco”.

Come aggiunge Antony Franclin Fernando, un altro partecipante al progetto, “prendere parte a questo progetto ci ha permesso non solo di mettere piede nel mondo lavorativo e toccare con mano ciò per cui stiamo studiando, ma anche di conoscere meglio ed apprezzare le persone con cui ogni giorno condividiamo le ore di scuola. Consiglio a tutti di partecipare a questo progetto perché è una fonte di crescita personale e formativa. Mi auguro che nei prossimi anni la scuola possa proporre nuovamente questo progetto in modo che altri ragazzi abbiano la possibilità di vivere questa esperienza così arricchente”.

Il progetto continuerà nei prossimi mesi e si concluderà a marzo con la partecipazione alla Fiera nazionale delle imprese simulate che si terrà a Jesolo (VE) nei giorni 13-14-15 marzo 2024. In quell’occasione, gli studenti allestiranno un vero stand per promuovere i loro prodotti e avranno modo di confrontarsi con altri studenti-imprenditori, nonché di partecipare a meeting e a simulazioni di colloqui di lavoro.

La dirigente Aimone Maria Angela ha espresso piena soddisfazione per il successo del progetto e auspica che nel futuro altre classi possano cimentarsi in attività formative altrettanto interessanti e formative: “Avvicinarsi e immergersi nel modo del lavoro, anche se ancora in modo simulato, ma sempre verosimile, sono i segreti di una didattica orientativa che miri realmente al futuro degli studenti. Ringrazio la prof.ssa Martini per l’impegno che ha profuso in questa attività interdiciplinare, laboratoriale e altamente formativa”.