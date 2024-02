CUNEO/ Spettacoli e formazione nella proposta della Fondazione Egri per la Danza

ADRIANO TOSELLI - La "Fondazione Egri per la Danza" continua il suo ritorno a Cuneo con "Interscambi Coreografici", all’interno della stagione teatrale cuneese, presentando un palinsesto che si divide tra "spettacoli di compagnie internazionali", al Teatro Toselli, e attività di coinvolgimento del pubblico, al "Rondò dei Talenti", grazie al sostegno della "Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo" (oltre che del "Ministero della Cultura", della "Regione Piemonte", della "Fondazione Cassa di Risparmio di Torino", oltre che a varie collaborazioni). Confortante è la presenza del pubblico nella platea del teatro, seguito con molta cura e cortesia dagli addetti.

Un’altra compagnia di spicco è stata, venerdì 16 febbraio, "Aura Dance Company", dalla Lituania (grande è la tradizione di danza della estrema Europa Orientale, russa e sovietica), che ha presentato una delle sue ultime creazioni, "Aura Dance Evening" ("Serata Aura Dance"). Lo spettacolo è stato, con gruppo giovanissimo di danzatori

Precedente appuntamento è stato al "Rondò dei Talenti", nel pomeriggio del 13 febbraio, ad ingresso gratuito su prenotazione, "IPuntiDanza", per preparare alla serata.

Lo spettacolo ha portato sul palco l'ultima creazione della compagnia, "Vampires of the city" ("Vampiri della città", ma si potrebbe dire anche "Zombie", "Morti viventi"), una coreografia del noto danzatore e coreografo ungherese Ferenc Feher, che ha debuttato a Kaunas, in Lituania, nei primi giorni di febbraio.

"L’opera presenta una poetica molto diversa da quella sviluppata negli anni dalla compagnia: a invadere il palco è, infatti, un’energia travolgente, con scene grottesche ed espedienti teatrali che lasceranno il pubblico a bocca aperta".

È un "carnevale macabro", con ritmi indiavolati, tanto divertimento per tutti, protagonisti e spettatori... I "morti viventi" in scena paiono metafora della umanità, con la loro rabbia e la loro paura, le loro insicurezze, la voglia di "comunicare", di "vivere", in scenari generalmente cupi e freddi, di "entrare in rapporto", magari circuendo e seducendo, coi viventi...

Questa danza "contemporanea" ha tratti di "performance atletica". La musica è modernissima, "tecno", con tratti "afro", molto ritmica... Sarebbe da sentire il mattino, prima di affrontare una delle convulse giornate di questi nostri tempi...

Con luci di Vilius Vilutis e costumi di Kristina Cyziute Svirskiene, applauditissimi alla fine, han danzato Carolina Merlo, Dalila Tiraboschi, Ester Bega, Heung Von Lee, Julija Strupaite, Jed Nagales, Marine Fernandez, Nanaho Kugawa e Susanna Maggio ("cast internazionale", come si vede dai nomi).

"Aura Dance Theatre" promuove l’espressione della danza contemporanea in Lituania. È stata fondata su iniziativa di Birutė Letukaitė nel 1980 e registrata come Kaunas City Theater nel 1995 ed è attualmente diretta sempre dalla stessa coreografa. Nei suoi anni di attività ha creato e modellato il volto della danza contemporanea lituana e ha formato un grande numero di ballerini professionisti conosciuti in tutto il mondo. Lavora costantemente su vari progetti internazionali, collaborando con coreografi stranieri e lituani ma anche con artisti di vari settori. "Aura" rappresenta la danza contemporanea lituana in molti paesi stranieri e condivide costantemente idee innovative con il mondo della danza. Durante la sua attività ha ricevuto oltre cinquanta premi tra municipali, nazionali e internazionali".

Presente in platea, ad inizio dello spettacolo, a salutare, insieme al presentatore "Egri", la coreografa ha ricordato l’inizio della sua esperienza artistica, con la Lituania inclusa nella Unione Sovietica ed isolata dal resto del mondo (a fine anni Ottanta fu tra quelli scesi in piazza a chiedere l’indipendenza, che arrivò nel 1991).

Il prossimo appuntamento è al "Rondò dei Talenti", alle 18 del 27 febbraio, ad ingresso gratuito su prenotazione, "IPuntiDanza", "Incontri con la Fondazione Egri". Il tema sarà "Focus Nest: una rete di compagnie di produzione in dialogo a Torino".

Sarà prologo al successivo appuntamento al Teatro Toselli, sabato 2 marzo, alle 21, con "Nest Evening" ("La serata di Nest"), protagonisti "EgriBiancoDanza", "Balletto Teatro di Torino", "Zerogrammi", "CodedUomo, Piemonte",

Si concluderà il 2 aprile, martedì, alle 18, al "Rondò", con incontro su "Nuovi linguaggi e nuove poetiche per EBD", ed il 7 aprile, domenica, al "Toselli", alle 21, con "AREPO#2: nuovi autori per EBD" ("EgriBiancoDanze" Torino).

Il biglietto intero è a 15 euro, il ridotto a 12 euro (under quattordici, over sessantacinque, possessori tessere musei). 10 euro pagano gruppi di almeno cinque persone e scuole di danza. Informazioni si possono avere alla mail biglietteria@egridanza.com, al cellulare 366.4308040, sul sito www.egridanza.com.

Adriano Toselli