CUNEO/ Spettacolare! porta per la prima volta gli artisti di Le Cercle Rouge al Don Bosco

CUNEO CRONACA - Il terzo appuntamento del cartellone di eventi "Spettacolare!" presenta per la prima volta a Cuneo gli artisti dell'associazione culturale Le Cercle Rouge con lo spettacolo Il Viandante - Omaggio a W.B. Yeats, su testi di Laura Chiotasso, liberamente ispirato all’atto unico La pentola del brodo del grande poeta irlandese, in scena al Teatro Don Bosco di Cuneo sabato 2 marzo, alle 21.

Una favola per adulti e bambini sul carattere magico delle tradizioni e delle storie contadine. Una storia che narra della visita di uno strano viandante a una contadina avara e di come prenda forma un inganno ai danni della stessa. Uno spettacolo fatto anche di gesti, di suoni e di immagini proiettate per l’ambientazione e filmate nelle campagne tra Dronero, Busca e Caraglio.

Si vedranno comparire i pittoreschi scorci lungo il torrente Macra in cui si muovono il fantomatico viandante e la sua aiutante, i personaggi che creano il collegamento tra le antiche tradizioni irlandesi evocate da Yeats e il mondo contadino arcaico della Granda.

I prossimi appuntamenti di "Spettacolare!" Collezione Inverno-Primavera 2024:

09 mar 2024 - ore 21 | Il Colore del vento | LE DONNE DI FABER | spettacolo musicale di brani del cantautore genovese in omaggio alla Festa della Donna

23 mar 2024 - ore 21 | JSagrinà‘dSanCiafrè |...EUNCH’AFAQUATR! | commedia di teatro dialettale di Tremagi

06 apr 2024 - ore 21 | Compagnia Teatrale Primoatto APS | BATACLAN | teatro di prosa di Corrado Vallerotti

13 apr 2024 - ore 21 | Teatranti Monregalesi | DALLE STALLE ALLE STELLE | commedia di teatro dialettale di Secondino Trivero

20 apr 2024 - ore 21 | Gli Episodi | IO SONO | teatro di prosa di Elide Giordanengo

27 apr 2024 - ore 21 | I Commedianti Niellesi | SARTUR PER MADAMA | commedia di teatro dialettale di Georges Feydeau (tit. orig. Sarto per signora)

05 mag 2024 - ore 18 | Fuma che 'nduma - Compagnia Treggì | ABBI DUBBI | spettacolo di arti circensi di Giulia Marro e Daniele Manassero

11 mag 2024 - ore 21.15 | Etnoricerca | SON DE MI TIERRA | concerto di musica popolare dal Mar Mediterraneo verso il mare aperto

18 mag 2024 - ore 21.15 | Godot & Co | SARÊM O LA RILUTTANTE DISILLUSIONE DELL'ASPETTATIVA | teatro di prosa di Emanuele Franco e Andrea Chiapasco | prima nazionale!

01 giu 2024 - ore 21.15 | Corso adulti allievi di teatro di Palcoscenico Performing Arts Center | IL PROCESSO | teatro di prosa ispirato al testo di F. Kafka a cura di Francesca Monte

Biglietti: Platea 10 euro | Galleria 8 euro | Biglietti per lo spettacolo del 18/05/2024: Platea 12 euro | Galleria 10 euro

I biglietti si possono acquistare in cassa Quando la sala è aperta per altri eventi in programma (dopo l’inizio dell’evento), a partire da venerdì 10/02, ogni venerdì, dalle 18 alle 19.00; il sabato dello spettacolo a partire dalle 20.15.

È possibile prenotare i biglietti a partire dal 29/01/2024 ed entro le 24 del giorno precedente lo spettacolo scrivendo alla mail prenotazionidonbosco.cuneo@gmail.com e indicando: spettacolo e numero biglietti, settore (platea o galleria), nominativo e telefono di riferimento, i biglietti prenotati dovranno essere ritirati e pagati in cassa entro le 20.30 della sera dello spettacolo.