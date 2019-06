Cuneo: si presentano i progetti per immaginare una nuova Madonna dell’Olmo

Mesi di progettazione e confronto tra la comunità del territorio, l'amministrazione, la Proloco, gli studenti del Politecnico di Torino, il Prof. Regis, il Tutor Olivero e il collettivo Orizzontale, hanno portato alla creazione di nuove visioni per il cuore di Madonna dell’Olmo.

8 progetti in grande scala per ripensare la grande area delle scuole e del parco.

8 nuove proposte di rigenerazione del parco di piazza della Battaglia [mappa] aggredito dal tarlo asiatico.

Sabato 8 giugno, dalle ore 17, inaugurazione con la presentazione dei progetti per la frazione ideati dagli studenti del Politecnico di Torino, col nuovo riallestimento del contenitore ARCA progettato da Orizzontale e con una festa/performance per i bambini.

3/8 giugno

Cantiere di autocostruzione con gli studenti del Politecnico e la comunità.

Il contenitore ARCA, progettato da Orizzontale, sbarca a Madonna dell'Olmo e si trasforma in uno spazio di relazione per i fruitori del parco.

8 giugno ore 17.00

Presentazione dell’esposizione dei progetti realizzati dagli studenti del Politecnico, Workshop ARCA 2019.

Inaugurazione con le autorità.

Festa di fine scuola con animazione e merenda.

8 giugno / 9 settembre

L’ARCA resterà nel parco per tutta l’estate come contenitore espositivo e come spazio relax.

organizzato e promosso da Associazione Art.ur

con il patrocinio e il sostegno di Regione Piemonte, Città di Cuneo, Città di Alba

con il contributo di Fondazione CRT, Fondazione CRC

con la partnership di Politecnico di Torino (Workshop ZOOART ARCA 2018/2019 - prof. Daniele Regis e assistente Roberto Olivero), Collettivo Orizzontale, Proloco Madonna dell'Olmo

sponsor tecnici Linea Verde Viaggi by Bus Company, Roagna Vivai Cuneo, I Goliardi, Market Compensati.