Cuneo: sgombero neve sulle strade, si inizia alle 20 nei dintorni di piazza Galimberti

CUNEO CRONACA - Lunedì 19 dicembre, dalle ore 20 a fine operazioni si provvederà alla rimozione dei cumuli di neve nelle seguenti strade.

Piazza Galimberti - tutto l’anello esterno della piazza testate incluse.

Piazza Foro Boario - tratto di strada compreso tra via Pascal e piazza Foro Boario ambi il lati.

Piazza Foro Boario - porzione della piazza pari a dieci stalli di sosta (quelli riservati agli “spuntisti” del classico mercato del Martedì)

Via Seminario - tratta di strada compreso tra piazza Foro Boario e via Amedeo Rossi.

Via Caraglio - tratto di strada compreso tra via Amedeo Rossi e via Santa Croce (escluse).

(Una foto della nevicata a Cuneo)