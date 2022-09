Cuneo: "Servono 5 anni per agire, il prossimo governo dovrà avere come priorità il clima"

CUNEO CRONACA - "Tutte le grandi rivoluzioni sono partite dalle piazze". Oggi (venerdì 23 settembre) a Cuneo come in tutto il mondo i giovani hanno manifestato per il clima, sull'onda del movimento Fridays For Future che da 4 anni si mobilita per chiedere giustizia per l'ambiente e che la politica metta in primo piano la questione climatica.

“Il disastro avvenuto nelle Marche pochi giorni fa ci ricorda quali siano le conseguenze di ignorare la crisi climatica. La possibilità di evitare un aumento catastrofico delle temperature dipende dai prossimi 5 anni, e rischiamo che essi vengano sprecati da un Parlamento che non vede la questione climatica come prioritaria", sostiene Fridays For Future Italia.

Nell'intervista Luca Bellini, referente del gruppo cuneese di Fridays For Future.