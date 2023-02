CUNEO/ Sequestrati alimenti in cattivo stato di conservazione e sostanze stupefacenti

CUNEO CRONACA - Riceviamo dalla Questura di Cuneo: "Continuano i servizi di controllo straordinari Interforze del Territorio nel quartiere denominato “Cuneo Centro”. Nel pomeriggio di mercoledì 22 febbraio, su disposizione del questore Nicola Alfredo Parisi, personale della Polizia di Stato (Questura di Cuneo: U.P.G.S.P., Squadra Mobile e Squadra Polizia Amministrativa nonché Polizia Ferroviaria, Reparto Prevenzione Crimine di Torino e unità cinofile antidroga della Questura di Torino), dell’Arma Carabinieri (Comando Provinciale Carabinieri Cuneo, del NAS dei Carabinieri di Alessandria, del Nucleo Carabinieri distaccato presso l’Ispettorato del Lavoro di Cuneo) e della Locale Polizia Municipale, ha effettuato dei servizi straordinari di controllo del territorio nel Comune di Cuneo, con particolare attenzione alle aree vicine alla stazione ferroviaria, piazzale della Libertà, corso Giolitti, via Antonio Meucci, via Silvio Pellico, via Bassignano, corso Dante e zone limitrofe i servizi sopra indicati.

Nel corso dei sopracitati servizi sono stati conseguiti i seguenti risultati: 17 treni controllati in arrivo alla stazione ferroviaria di Cuneo; 3 esercizi pubblici sottoposti a verifica; 3 perquisizioni personali effettuate volte alla ricerca di sostanza stupefacente; 3 persone segnalate ai sensi dell’art. 75 T.U. sugli stupefacenti; 3 persone accompagnate in Ufficio per accertamenti; 249 persone identificate; 34 veicoli controllati; 1 patente di guida ritirata.

Nello specifico: l’attività di Polizia Amministrativa ha portato al sequestro di 4,00 kg di alimenti, in cattivo stato di conservazione, ed alla contestazione di sanzioni amministrative a per un ammontare di circa 3000 euro, in quanto non venivano riscontrati i requisiti igienico sanitari previsti, nonché contestata la presenza di un sistema di videosorveglianza all’interno dell’esercizio privo della prevista autorizzazione.

Nel corso del servizio, inoltre, sono stati sequestrati 15.86 gr. di hashish e identificati 89 cittadini stranieri. Ad uno di questi, risultato non in regola con le vigenti normative è stato notificato il decreto di espulsione emesso dal prefetto di Cuneo ed il contestuale ordine a lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni emesso dal questore di Cuneo".