CUNEO/ "Se il Centro Down continua a regalare sorrisi e una vita in autonomia è grazie a voi!"

CUNEO CRONACA - Nelle realtà a carattere sociale della provincia di Cuneo, tra le altre, vi è un’associazione che da anni (è nata nel 1989) si occupa delle persone con Sindrome di Down e delle loro famiglie: il Centro Down Cuneo. Composto quasi esclusivamente da genitori di ragazzi e ragazze e con la Trisomia 21, il centro opera nell’ambito del volontariato e senza fini di lucro per tutelare e promuovere iniziative che favoriscano in tutti gli ambiti le capacità cognitive, intellettuali, motorie e sociali delle persone con Sindrome di Down, anche non appartenenti al centro stesso, per fare sì che possano giungere alla migliore autonomia possibile per loro.

Il Centro Down Cuneo attualmente conta un’ottantina di famiglie e una ventina tra educatori e volontari che permettono di poter svolgere, nella massima attenzione con i ragazzi, tutte le attività proposte dal centro (corsi di cucina, attività varie per il raggiungimento delle autonomie, come trasporto su mezzi pubblici, orientamento sul territorio, frequentazione di esercizi pubblici), possibilità di effettuare vacanze al mare o montagna all’insegna della piena inclusione. Inoltre si effettuano corsi di aggiornamento con vari specialisti, sia in ambito medico che psicologico.

Ovviamente tutte queste attività hanno un costo, coperto solo in minima parte dalle quote associative delle singole famiglie. Spiega il direttivo del Centro Down di Cuneo: “Per fortuna allora ci vengono in aiuto alcune realtà, sia private che pubbliche, come enti, fondazioni, banche, aziende private e singoli donatori. Per questo vorremmo ringraziare pubblicamente tutti coloro che ci aiutano nella nostra missione. Tra gli altri, la Fondazione Cassa Risparmio di Cuneo, la Fondazione Cassa Risparmio di Fossano, la Fondazione Cassa Risparmio Saluzzo, la Banca Credito Cooperativo di Caraglio, la Regione Piemonte, Gino SpA, Sedamyl Saluzzo, Pezzolato SpA, Veronica Botto e tanti altri. Grazie veramente di cuore da tutto il direttivo Centro Down di Cuneo”.

Conclude il presidente Andrea Selleri: “Se vuoi contribuire anche tu alla nostra associazione basta la firma per il 5X1000 al Centro Down Cuneo. Sarà sufficiente compilare l’apposita scheda allegata al modello di dichiarazione e consegnarla unitamente alla dichiarazione dei redditi indicando il codice fiscale dell’associazione Centro Down Cuneo: 9604783004".

Per info: www.centrodowncuneo.org