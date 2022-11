CUNEO/ "Scrivere altrove", le opere premiate nella Casa di Nuto Revelli fino a metà gennaio

CUNEO CRONACA - Sabato 26 novembre, alle 17, nel Salone d’onore del Comune di Cuneo (via Roma 28) si terrà la cerimonia di premiazione della XIV edizione del Concorso “Scrivere altrove” promosso dall’Associazione Mai tardi – Amici di Nuto “per offrire ai cittadini occasioni per esprimersi, interagire e convivere, per contribuire alla promozione e diffusione di una coscienza critica e consapevole della società contemporanea e scoprire che l’altrove è solo apparentemente lontano”.

Cinque le sezioni del concorso (Italia che migra, Libertà di parole, Nuova cittadinanza, Fuoriclasse e The sound of silence) in cui si sono cimentati scrittori, artisti e aspiranti tali, cittadini stranieri residenti in Italia e cittadini detenuti, studenti (tra cui numerosi provenienti da istituti scolastici fossanesi, in particolare dall’istituto Valluri). Per ogni sezione erano previsti opere scritte e visive e le premiazioni si riferiscono ad entrambe le tipologie. Saranno premiati i primi tre classificati delle sezioni “Italia che migra e The sound of silence); le prime cinque classificate delle sezioni Libertà di parola e Nuova cittadinanza; le prime sei opere classificate della sezione Fuoriclasse. Il bando prevede inoltre un premio per la classe prima classificata nella scuola primaria e nella scuola media.

Nel corso della serata verranno anche assegnati due premi speciali: Il dono di Anna, dedicato ad Anna Delfino (morta nel 2000, è stata la moglie di Nuto Revelli) destinato a una donna migrante esempio di “anello forte oggi”; Paraloup – migrazioni destinato a persone, associazioni o istituzioni che si siano distinte per particolare impegno nel campo dell’immigrazione, Paraloup – buone pratiche rivolto a soggetti (persone, gruppi o associazioni) che abbiano realizzato esperienze concretamente finalizzate all’inclusione dei migranti. Le opere scritte e visive dei vincitori saranno esposte presso la casa di Nuto Revelli, in corso C. Brunet, 1 - Cuneo, a partire dal 26 novembre e fino a metà gennaio 2023, negli orari di apertura della Fondazione (lunedì e venerdì 8,30-13; martedì, mercoledì e giovedì 8,30-13; 14,30-18,30; sabato e domenica chiuso;