CUNEO/ Scaldarsi con il legno rispettando i territori: incontro online con Legambiente

CUNEO CRONACA - Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta e il progetto pilota Legno-Energia Nord Ovest propongono il webinar informativo per cittadini e amministratori pubblici "Il corretto impiego delle biomasse legnose tra sostenibilità forestale e riduzione dell’inquinamento", in programma martedì 12 gennaio alle ore 18:00. Per iscriversi all'evento clicca QUI.

Produrre energia, in particolare calore, dal legname proveniente da lavorazioni forestali in filiera corta, è una soluzione ambientalmente responsabile, in grado di contrastare i cambiamenti climatici e di contribuire ad un’efficace gestione del territorio. Tuttavia, affinché tali effetti siano concreti, duraturi e socialmente vantaggiosi, l’impiego del legno per fini energetici non può più essere avulso dai territori, come accade per impianti basati sulla mera presenza di incentivazioni, o costituire una soluzione di ripiego, spinta dall’incremento del costo dei combustibili fossili come accade in alcuni casi a livello domestico.

Al contrario, la filiera del legno-energia deve divenire un elemento moderno ed efficace del nostro futuro a basso contenuto di carbonio. È necessario quindi un approccio complessivo che ponga la sostenibilità ad elemento di base inderogabile della filiera. E questo a tutti livelli, dalla pianificazione territoriale, alla progettazione degli usi in equilibrio con le producibilità territoriali, sino al consumo domestico (la combustione del legno in dispositivi domestici quali stufe, cucine, camini, è infatti causa di rilevanti emissioni di Pm10, anche se non percepita come tale).

L’incontro vuole essere un momento di riflessione sulla sostenibilità della filiera del legno-energia e di informazione sul valore del legno locale, dell’azione individuale e dell’uso corretto degli impianti domestici.