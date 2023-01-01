Cuneo, Sara Curtetti e "Le chiavi dell'anima": quando la scrittura diventa un viaggio di cura

LE CHIAVI DELL’ANIMA

Sara Curtetti

Gruppo Albatros Il Filo

L’estate ha fatto il suo ingresso e, per tanti, arriva il momento di cercare un nuovo libro da mettere in valigia insieme a tutto l’occorrente per intraprendere il proprio viaggio; per altri diventa il solo periodo dove possano dedicare tempo alla lettura. Poi esiste una parte di persone che regnano nella convinzione – non essendo appassionati – che in realtà non esista questa “dipendenza” dai libri e, di conseguenza, dalla lettura.

Ovviamente io sono di parte, quindi la mia opinione non è rilevante; invece i numeri, i dati di fatto, dimostrano un evento record al Salone Internazionale del Libro di Torino, che mettono in rilievo, con clima festoso, l’annuncio delle cifre che proclamano numeri considerevoli: 254.000 visitatori. Ovviamente non immagino quanti lettori e lettrici non siano riusciti a ritagliare del tempo per questa full immersion che veste di colori, parole ed emozioni questa meravigliosa rassegna letteraria.

Tra una miriade di libri, quest’anno ha lasciato anche la sua impronta una nuova new entry: Sara Curtetti, autrice cuneese, infermiera al Pronto soccorso del Santa Croce di Cuneo, con il suo primo libro edito dal Gruppo Albatros Il Filo: Le chiavi dell’anima.

L’autrice sottolinea: “E mentre ascoltavo le mie paure, i sensi di colpa e le mie emozioni in generale, immaginavo che se quelle difficoltà e quelle risorse abitavano me, probabilmente abitavano l’animo anche di altre persone, così ho scelto ogni giorno di continuare a scrivere tracciando una rotta invisibile per me e per il prossimo, pensando che qualcuno si sarebbe potuto riconoscere in quel racconto e trarne anche lui uno spunto”.

Pag. 72

Un suono lieve scivolò nell’aria proveniente dall’aquila, come un canto fatto di respiro:

Tu…

Sei la voce che non ha bisogno di gridare.

Sei il vento che accarezza e solleva.

E se nel tuo petto l’Anima rimane limpida,

le parole che nasceranno da te

saranno onde di amore,

capaci di sciogliere le catene di chi ascolta.

Poi il silenzio ritornò. Ma non era più vuoto. Era pieno di un significato nuovo, che non aveva bisogno di spiegarsi. Elior sentì un brivido di energia pura attraversargli la gola, il petto, il cuore. Come se tutte le note che aveva taciuto si fossero finalmente riordinate. Tratto dal libro.

È molto probabile che qualcuno abbia avuto il piacere di incontrare Sara sul posto di lavoro a Cuneo, senza ovviamente immaginare questo suo talento.

Sara racconta: “Nella vita faccio l’infermiera. È un lavoro complesso, che coinvolge mente e cuore. Ho sempre amato prendermi cura delle persone, offrire loro ciò che posso per aiutarle e mettermi al servizio per fare del bene. A volte, però, anche chi si prende cura degli altri ha bisogno di essere ascoltato e sostenuto. Siamo così abituati a confrontarci ogni giorno con la sofferenza e il dolore delle persone che assistiamo che, talvolta, rischiamo di esserne travolti anche noi”.

In merito alla creazione del libro, l’autrice risponde che il titolo è arrivato subito. Ancora prima di sapere che cosa avrei scritto, era già chiaro dentro di me: Le Chiavi dell’Anima nasce dalla mia immaginazione, che vede l’Anima come un solido pulsante dalle infinite sfaccettature. Ogni emozione, ogni esperienza vissuta, ogni insegnamento attraversato, anche il più difficile, genera dentro di noi una chiave simbolica, capace di aprire nuove vie di comprensione, possibilità e speranza. Il cuore raffigurato in copertina rappresenta la mia visione dell’Anima: la parte più profonda, autentica e luminosa di ciascuno di noi. La figura umana scura rappresenta invece quella parte interiore ancorata a resistenze, paure e attaccamenti: tutti quegli aspetti che spesso ci impediscono di raggiungere il cuore luminoso e leggero che ci appartiene.

Dentro di noi credo che queste due dimensioni coesistano continuamente, in un equilibrio dinamico. La copertina è la rappresentazione immaginale di questo cammino interiore attraverso il quale tendiamo naturalmente a evolvere, alla ricerca di una maggiore pace e armonia. A questo proposito desidero ringraziare il mio collega e artista Andrea Meineri che, dopo aver letto una delle prime bozze del libro, ha dato forma grafica al solido dell’Anima. Per me è stato un grande dono.

Ho scelto di trasmettere l’importanza di dare voce alla nostra interiorità e alle nostre emozioni, anche quelle più scomode o quelle che ci fanno paura. Ho voluto intraprendere un viaggio attraverso la mia Anima e trascriverlo, senza timore di mostrare la fragilità. Ho scelto di attraversare tutto ciò da cui fuggivo da tempo e che mi faceva sentire prigioniera di me stessa. Spesso viviamo in una realtà che ci spinge a correre, a distrarci o a silenziare ciò che sentiamo davvero. Io ho voluto fare il contrario: dare voce a tutto, alla luce come al buio, alla bellezza come alla difficoltà, con l’intento di accogliere me stessa con amore e riscoprire la Vita.

L’autrice sottolinea: “Attraverso questo libro desidero condividere un messaggio importante: quando scegliamo di guardare con amore i nostri vuoti interiori e di attraversare le emozioni più difficili, come la paura, la rabbia o l’abbandono, scopriamo dentro di noi una forza e una luce autentiche che ci rendono più completi, più veri e più in pace con noi stessi e con il mondo. Scopriamo che ciò che appariva buio e spaventoso voleva in realtà condurci verso parti dimenticate di noi, affinché potessimo finalmente vederle, comprenderle e accoglierle. E allora iniziamo a sentirci profondamente amati. Senza ragione. E senza più attesa. ‘Ciò che rinneghiamo ci insegue. Ciò che amiamo si trasforma’”.

Ho scritto questo libro mentre percorrevo, nello stesso tempo, il mio personale cammino interiore. Ogni passaggio della storia, ogni creatura e ogni personaggio rappresentano una parte di me. Nel racconto ho incontrato profondamente tutti loro: il protagonista incompreso e distante da sé, ma anche il vecchio saggio che lo guidava, la tigre della paura e la salvezza amorevole dell’orso. Mi sono riconosciuta nel camaleonte che cambiava colore per farsi accettare e nella forza del falco che non vacillava più e tutti gli altri. Non è stato un viaggio semplice. Ci sono stati momenti in cui ho sentito vicino l’abisso e il rischio di perdermi nei meandri della mia mente.

Eppure, senza sapere come, sentivo che stavo andando nella direzione giusta. Così ho continuato. E forse, trascrivere ciò che mi accadeva, metterlo per iscritto, mi ha aiutata davvero a non soccombere e a dare un senso più ampio a questo viaggio. Inoltre, ho pensato che questo libro avrebbe potuto diventare una piccola mappa interiore per chi, come me, si è trovato a navigare nel mare delle proprie emozioni inascoltate. Ho sperato che, leggendo il mio buio, qualcuno potesse sentirsi meno solo nell’affrontare il proprio e, passo dopo passo, potesse ritrovare anche dentro di sé quella luce di amore che abita il proprio Solido dell’Anima.

Per questo sento di ringraziare le persone che con amore mi sono state vicine durante questo percorso. In particolare Enrico e i miei figli, e tre persone straordinarie: Loredana, Ivana e Rosanna, che hanno toccato con mano la complessità di vivere un cammino interiore e, allo stesso tempo, trasformarlo in una storia. È stata un’esperienza indimenticabile, dalla quale torno profondamente arricchita. Sono grata alla casa editrice Albatros Il Filo per avermi dato questa opportunità e per aver creduto in me e ne Le Chiavi dell’Anima.

Al Salone ho incontrato autori straordinari che, come me, hanno trasformato parti della loro esperienza di vita in racconti capaci di parlare al cuore e ispirare altre persone. È stata una grande soddisfazione, ma soprattutto un’esperienza umana intensa, ricca di incontri e condivisione. Vedere il mio libro tra tanti altri e sapere che avrebbe potuto raggiungere il cuore di qualcuno è stata pura gioia.

Credo che Sara abbia giustamente messo in rilievo una considerazione che forse sovente ci sfugge: confondere la professione dell’infermiera/e paragonandola solo ad un lavoro. In realtà credo che sia difficile gestire il dolore degli altri e non intendo nello specifico la gravità del dolore percepito a pelle, ma tutto l’agglomerato che ne comporta: questo confrontarsi immancabilmente con il dolore degli altri, percepire queste deflagrazioni dell’anima quando la situazione del paziente è complessa, cercare di alleviare le pene altrui in un via vai rocambolesco di cui tutti, bene o male, siamo a conoscenza attraverso le esperienze negli ospedali. Questo carico di emotività che gli operatori sanitari si trovano a gestire appesantendoli forse di più del lavoro come forza fisica: il corpo tende sempre a guarire prima delle cicatrici dell’anima.

Ed ecco che Sara trova nella scrittura la parte salvifica, questo estrapolare sentimenti per elaborare la trama del libro: Le Chiavi dell’Anima, intrinseca di esperienze associate a delle figure animali: la tigre della paura, la salvezza amorevole dell’orso, il camaleonte a destreggiarsi nei suoi mutamenti per farsi accettare, la forza del falco.

Sara ci invita ad ascoltarci, senza temere di apparire fragili. Anzi, è proprio quando i sentimenti personali, i nostri drammi, vengono messi in rilievo – con fatica e perseveranza – che poi si incomincia ad assaporare la vita attraverso una nuova luce interiore, che ha il potere di farci riemergere verso nuovi orizzonti.

Nel capitolo 1

IL TEMPO CHE NON RIPOSA

Nessuno lo dice mai, ma c’è un tipo di stanchezza che non passa neanche dormendo. Quella che ti senti addosso anche se non hai fatto niente di davvero faticoso. Una stanchezza sottile, invisibile, inspiegabile. Quella che arriva quando tieni in mano uno smartphone, dopo minuti a guardare vite che non sono la tua. Quella che provi quando, dopo un’ordinaria giornata, ti chiedi cosa resta: solita vita, solita quotidianità. E poi?

Elior era steso sul letto, il cellulare ancora caldo tra le dita. Aveva scrollato video per un tempo indefinito. Risate finte, corpi scolpiti, frasi motivazionali, tragedie, balletti. Un mare di tutto. E di niente. Un buco nero colorato. Sospirò. Non perché si sentisse meglio. Ma perché si sentiva ancora più vuoto di prima.

Scrollare lo faceva sentire vivo per un attimo. Ma poi arrivava quel risucchio invisibile. Come se qualcosa dentro lo stesse svuotando piano piano. Ma lui se lo teneva ben stretto quel compagno di vita immaginario, almeno era l’unica cosa che per pochi istanti apparentemente lo riscaldava, come una coperta lisa che lo distraeva dal freddo.

L’autrice sottolinea: “Sicuramente non è stato un viaggio semplice. Ci sono stati momenti in cui ho sentito vicino la paura di perdermi davvero. Ma, senza dubbio, questo cammino mi ha dato tanto, mi ha permesso di conoscere me stessa, i miei lati ombra e quelli luminosi. Mi ha permesso di crescere e mi ha donato tanti momenti indimenticabili di profonda felicità ed espansione nel cuore. Tra cadute e risalite, ho sempre sentito che stavo andando nella direzione giusta. Così ho continuato. E forse, trascrivere ciò che mi accadeva, mi ha aiutata davvero a trovare la forza per spostarmi da un modo di vivere che non sentivo più mio e a dare un senso più ampio a questo viaggio”.

Allora miei cari lettori o lettrici, non vi resta che lasciarvi condurre in questo viaggio fantastico in compagnia di Elior per poi rialzarvi e splendere brillantemente di luce propria!

Buona lettura.

Lorena Giubergia