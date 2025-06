CUNEO/ "Sapere i sapori": un viaggio sensoriale e scientifico alla scoperta del caffè

CUNEO CRONACA - La Delegazione FAI di Cuneo, in collaborazione con il Centro Interdipartimentale di Ricerca sul Cibo ed Antifrode (CIBAN), nell'ambito del progetto di Public Engagement "Le culture del Cibo (CUBO)", organizza una serie di 6 incontri presso la sede di Cuneo del Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali ed Alimentari (DiSAFA) dell’Università di Torino, per scoprire le eccellenze alimentari del territorio, buone e sane.

Un vero viaggio sensoriale e scientifico nelle eccellenze del territorio cuneese, guidati da scienziati, nutrizionisti, assaggiatori e produttori per riscoprire i sapori autentici della nostra terra e stare a tavola con una nuova consapevolezza. “Fra le missioni del FAI c'è anche quella di promuovere la cultura della natura a tutto tondo, partendo dalla valorizzazione del territorio, della botanica e della storia, fino alla biodiversità e alla difesa del suolo – afferma Roberto Audisio, Capo Delegazione FAI di Cuneo –. Un'azione che la Fondazione promuove nei propri beni con una gestione sostenibile delle risorse, in un'ottica di economia circolare, e che noi vorremmo sviluppare sensibilizzando chi ci segue a un consumo più consapevole dei prodotti che portiamo in tavola”.

Giovedì 19 giugno, il quarto incontro sarà dedicato al caffè, la cui torrefazione rappresenta un’eccellenza del nostro territorio. Un viaggio alla scoperta di un tesoro aromatico che risveglia i nostri sensi, dimenticando per un attimo la frenesia quotidiana per immergersi in un mondo di profumi, sapori e storie che ci legano alle tradizioni di terre lontane. Scopriremo insieme come i chicchi di caffè, nati da piante esotiche, si trasformano in una bevanda dalle mille sfaccettature, un vero e proprio rituale quotidiano.

L'evento si articolerà in tre momenti:

Analisi della materia prima: con l'aiuto di docenti esperti si esploreranno le origini del caffè, svelando i segreti delle diverse varietà di arabica e robusta e la loro provenienza geografica. Approfondiremo i processi di lavorazione, dalla raccolta delle ciliegie alla tostatura dei chicchi, scoprendo le trasformazioni chimiche e fisiche che ne determinano aroma e gusto.

Scoperta delle proprietà: insieme a esperti di nutrizione, ci immergeremo nel mondo del caffè e dei suoi benefici per la salute. Esploreremo le sue proprietà antiossidanti e stimolanti, il suo impatto sul benessere fisico e mentale, imparando a scegliere e consumare questa bevanda in modo consapevole e salutare.

L'arte della degustazione: guidati da esperti torrefattori, affineremo i nostri sensi per apprezzare appieno le sfumature aromatiche e gustative del caffè. Impareremo a riconoscere le diverse tipologie di caffè, a distinguere le note di sapore e a valutare la qualità di questa straordinaria bevanda.

Con il patrocinio del Comune di Cuneo, in collaborazione con UniTo, DiSAFA, CIBAN, CUBO e il sostegno di Fondazione CRC. L’incontro sarà ospitato nell’aula magna del DiSAFA, in Piazza Torino 3 a Cuneo, con inizio alle ore 20.45.

Contributo suggerito: a partire da 10 euro – Iscritti FAI 8 euro (interamente devoluto al FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano – per sostenere la missione di tutela, recupero e valorizzazione del patrimonio culturale, storico, artistico e naturalistico del Paese).

Possibilità di iscriversi al FAI in loco (tessera FAI) e partecipare all’incontro come ospiti.

Per motivi organizzativi si richiede la prenotazione: faiprenotazioni.fondoambiente.it.