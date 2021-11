CUNEO/ Sabato mercatino in corso Francia per valorizzare il fatto a mano: ecco tutti i creativi

CUNEO CRONACA - La Boa Donatello-Gramsci e i commercianti di corso Francia invitano tutti i cittadini al mercatino artigianale di corso Francia "A Mano". Sabato 27 novembre a partire dalle 9 e per tutta la giornata, fino alle 17, sarà possibile girare tra le bancarelle dei portici di corso Francia, zona Condomini Pegaso, alla ricerca di tante belle proposte creative fatte rigorosamente a mano.

La proposta nasce dai commercianti per animare la zona di corso Francia. Ecco chi parteciperà sabato 27 novembre con le proprie creazioni: Hug_ness, SbySthingS, Kala Kids, Fatto a mano da Laura, RfWood Creazioni luminose, Mesaluna Creations, Woodmood, AidAfro, Le ceramichette, Mi Lab, Una tazza di tè... e di me, Mughetto e lillà, Per me va bene, Di Silvia, Maninbù, GED LAB, Trucioli di Lally-pop, Saida Atelier, Il Bosco delle Tre Lune, Le creazioni di Silvia, Jewmels, Fatto a mano con amore, 50 Sfumature di fimo, ArtganArt, Laugero Creations, Io sono Mondo, Mare e Fia, Laboratorio di Sartoria Creativa "U Sciancun", Obiettivo Fraternità, Insolita carta, TintoreArt, Testoni de legno, I presepi di Mirella, Accessori hand made.