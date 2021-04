CUNEO/ Sabato in Tv la puntata di Gulliver dedicata alla "Granfondo La Fausto Coppi"

CUNEO CRONACA - L’evento internazionale Granfondo La Fausto Coppi Officine Mattio, che richiama ogni anno in provincia di Cuneo circa 3.000 ciclisti provenienti da tutto il mondo, sarà protagonista assoluto della trasmissione televisiva Gulliver in programma sul canale 65 del digitale terrestre sabato 10 aprile in prima serata, alle ore 20.30.

La puntata, registrata a Roma nel marzo scorso, ha visto la presenza in studio di Davide Lauro del Comitato organizzatore de La Fausto Coppi Officine Mattio, con il collegamento video del Presidente dell’ATL del Cuneese Mauro Bernardi e dell’Assessore allo Sport del Comune di Cuneo Cristina Clerico.

Le tre voci rappresentative del Cuneese hanno messo in luce l’importanza dell’evento sportivo, trattando il tema dello sviluppo turistico dell’area cuneese attraverso grandi eventi sportivi come La Fausto Coppi Officine Mattio.

La trasmissione sarà propedeutica ad una serie di puntate di Gulliver dedicate alla granfondo con focus sulle principali peculiarità artistiche, architettoniche, artigianali e sportive del territorio che tradizionalmente la ospita.

La puntata verrà trasmessa in replica domenica 11 aprile alle ore 11.30.