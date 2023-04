CUNEO/ S. Croce e Carle: nuova direttrice dell'Immunoematologia e Medicina Trasfusionale

CUNEO CRONACA - Paola Maria Manzini è stata nominata direttore della Struttura Complessa Immunoematologia e Medicina Trasfusionale del S. Croce e Carle di Cuneo. La dottoressa Manzini, torinese, ha conseguito la Specializzazione in Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva a Modena e in Ematologia a Torino. Dal 1995 è dirigente medico di Immunoematologia presso la Banca del Sangue e Immunoematologia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino; dal 2006 al 2016 è stata responsabile della prevenzione malattie infettive trasmissibili con la trasfusione e dal 2017 ad oggi referente per i programmi di gestione del sangue del paziente.

Dal 2015 collabora sia con il settore Qualità e Risk Management della Città della Salute e della Scienza di Torino sia con la Direzione Sanitaria dell’Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino nell’ambito della gestione del rischio ospedaliero in tema di processo trasfusionale. E’ docente presso la Scuola di Specializzazione in Patologia Cinica e Biochimica Clinica e presso la Scuola di Specializzazione in Ematologia dell’Università degli Studi di Torino. Fa parte di un gruppo di lavoro e di studio presso l’European Blood Alliance e dell’International Editorial Board della rivista Blood Transfusion.