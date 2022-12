CUNEO/ "Rivivere la musica": due concerti nello spazio incontri della Fondazione Crc

CUNEO CRONACA - Nello spazio incontri della Fondazione Crc a Cuneo lunedì 26 dicembre alle 17:00 e martedì 27 dicembre alle 21:00 è in programma "Rivivere la musica".

Il primo appuntamento vedrà come protagonisti Yeva Kurganova (soprano) e Du Zhenyu (tenore), insieme a due cantanti segnalati dal concorso lirico Enzo Sordello e Clara Dutto al pianoforte.

Yeva Kurganova nasce a Kiev il 14 febbraio 1982. Si iscrive al LICEO MUSICALE GLIER. di Kiev Ucraina Frequenta un corso di canto e dopo 5 anni si diploma ottenendo il Nastro Rosso come prima del corso. Iscritta all'ACCADEMIA DI ALTA FORMAZIONE MUSICALE T.CIAYKOVSKY Di Kiev Ucraina Laurea dopo 5 anni ottenendo il nastro Rosso come prima del corso nel 2007/8. E' interprete al Bolshoi di Kiev nella parte di Sabucowa nell'Opera "Zarskaya Nevesta” di Rimsky Korsakov. Nel 2008 ad agosto ottiene visto per poter proseguire il suo perfezionamento sostiene in settembre 2008 l' Esame di Ammissione al Biennio con ottimi risultati, all'ACCADEMIA DI ALTA FORMAZIONE MUSICALE N.PAGANINI di Genova. Partecipa in Luglio ad un MasterClass tenuto dal Mº Gloria Scalchi. Nel 2010 a Marzo ha partecipato all'audizione per Stranieri del teatro Lirico Sperimentale Belli di Spoleto dove è risultata Idonea nel 2010 partecipa alla serata in Onore di ROBERT SCHUMANN ai concerti di Primavera in Genova a Luglio Partecipa al XI Premio Spiros Argiris, e si aggiudica il Premio borsa di Studio Offerto da Scuola Opera Lirica Italiana del Teatro di Bologna. A Luglio partecipa al VI Concorso Terre dei Fieschi dove si aggiudica il 3º Posto.

Du Zhenyu si è diplomato a Conservatorio di Milano sotto la guida del Maestro Michele Porcelli. Partecipa alla produzione di “Progetto Accademia” per l’allestimento di Rigoletto nella Stagione d'opera e Balletto 2018/2019 al Teatro alla Scala e collabora in occasione del 50° anniversario del debutto al Teatro alla Scala di Plácido Domingo all’ArabiaSauditahall.

Il secondo appuntamento vedrà esibirsi il Gianni Negro Trio. Gianni Negro al piano, Enrico Bigoni alla batteria e Roberto Chiriaco al contrabbasso, riprendono l'attività musicale dopo alcuni anni di pausa.

Gianni Negro è da anni uno dei più qualificati pianisti della scena italiana. Ha collaborato con la Rai ed è stato insegnante al Conservatorio Verdi di Torino, tenendo anche corsi di musica jazz, molto apprezzati dai giovani jazzisti. Ha tenuto concerti con celebri solisti americani come Kenny Clarke, Don Byas, Jonny Griffin, Slide Hampton, Pepper Adams, Chet Baker, Kai Winding, Lee Konitz, Lou Tabakin, Art Farmer, Bob Mover.

I brani che verranno eseguiti mettono in evidenza le qualità interpretative del Trio e la capacità strumentale dei componenti. Il repertorio comprende brani attuali e di successo della musica jazz.