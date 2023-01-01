A Cuneo riparte il corso di birdwatching venerdì sera tra consigli e avvistamenti

CUNEO CRONACA - Il mondo degli uccelli è ovunque intorno a noi, basta imparare ad ascoltare e guardare e con il corso di introduzione al birdwatching scoprirai come identificare le specie più comuni e potrai iniziare un viaggio affascinante nella natura intorno a casa.

Al via il corso di Birdwatching organizzato da Luca Giraudo – Looking Around, in collaborazione con: Lipu Delegazione di Cuneo, Cuneobirding, Avventura Sport e Nikon Italia. Il corso si compone in due fasi: la prima si è svolta in novembre e dicembre, con un primo approccio alle tecniche di identificazione e ai diversi gruppi sistematici di uccelli, la seconda riprenderà il 20 marzo e avrà come obiettivo quello di approfondire le nostre conoscenze sulla dimensione sonora, nonché sull’etologia delle varie specie in periodo riproduttivo. Questa parte del corso prevederà una serata teorica e due uscite sul campo.

Ci sarà, a seguire, per i più appassionati, la possibilità di partecipare a un week-end naturalistico e ornitologico in Valle Maira, programmato in maggio, che avrà l’obiettivo di approfondire alcuni aspetti della vita degli uccelli.

Importante:

- procurarsi un binocolo, se possibile con ottica 8x30, 10x40, 10x50.

-procurarsi una guida di identificazione da usare anche durante le serate.

-portarsi un taccuino e una penna.

Struttura del corso

Numero di partecipanti ammessi: da 10 a 20 partecipanti al massimo (nel caso ci fossero più adesioni le uscite verranno sdoppiate, una al mattino e una al pomeriggio). Quota di adesione (non comprensiva di quota associativa alla LIPU per l’anno 2026): una serata e due uscite nel 2026 40 €.

Programma:

Prima serata, 20 marzo. La primavera è la stagione dei canti e questa serata sarà dedicata interamente al mondo sonoro degli uccelli. Ritrovo al Giardino Naturale LIPU, Viale Angeli 85, Cuneo, alle 20.30.

Prima uscita, 21 marzo. L’uscita di mezza giornata (dalle 15.00 alle 19.00) avrà luogo nei dintorni di San Sebastiano di Fossano, area di campagna ai bordi del Fiume Stura in cui sono inseriti alcuni bacini artificiali di ex-cava, dove potremo osservare uccelli acquatici e passeriformi. Ritrovo davanti alla chiesa di San Sebastiano alle ore 15.00.

Seconda uscita, 11 aprile. L’uscita di mezza giornata (dalle 8.30 alle 13.30) avrà luogo sulle alture di Saluzzo, dove gli ambienti antropici si mescolano con boschi e prati seminaturali, in un mosaico che favorisce una grande diversità ornitologica.

L’uscita ci permetterà di scoprire il mondo dei passeriformi nel periodo migliore: la primavera, ricca di canti e di specie migrazione. Luogo di ritrovo da definire. A seguire: corso di birdwatching sul campo e week-end in Valle Maira 15-17 maggio.

Per approfondire alcuni aspetti della biologia degli uccelli, sto programmando un fine settimana dedicato alla migrazione degli uccelli, in particolare le specie montane, molte delle quali arrivano dall’Africa in aprile e maggio per nidificare in Europa. Sarà anche l’occasione per osservare specie alpine molto interessanti, scoprire le loro abitudini e le loro esigenze ecologiche. Il programma è in preparazione.

Per informazioni e iscrizioni contattare Luca Giraudo, www.lookingaround.it, tel. 3336678359. E-mail: luca.giraudo21@gmail.com