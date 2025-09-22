Cuneo, raccolta firme per far tornare l'acqua nella fontana di piazza Europa

CUNEO CRONACA - L’associazione di Piazza in Piazza e il Comitato Sos Cedri promuovono una raccolta firme per chiedere al Comune di Cuneo la riattivazione della fontana di piazza Europa, dove l’acqua non scorre da parecchi anni.

L’iniziativa arriva anche su richiesta di diversi cittadini che vivono e lavorano in zona. La fontana è, infatti, considerata da più parti come un elemento essenziale, insieme ai dieci cedri dell’Atlante, per garantire una piazza fresca che possa offrire refrigerio nelle giornate più calde. Sarà possibile firmare sabato 4 luglio, dalle 17 alle 19, in piazza Europa. Ulteriori date verranno comunicate più avanti.

E sempre domani sabato 4 luglio, ci sarà anche un nuovo appuntamento con la rassegna “Facciamo vivere piazza Europa” promossa dai comitati che si sono battuti per la salvaguardia dei cedri: questa volta il protagonista sarà Prezzemolo che, dalle 17, divertirà bambini e adulti con i suoi giocattoli di una volta.