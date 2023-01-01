Cuneo: quando gli attraversamenti pedonali attesi nella zona di Spinetta?

CUNEO CRONACA - "Comune di Cuneo – Frazione Spinetta – Richiesta di intervento in tema di sicurezza stradale, per assenza di attraversamenti pedonali verso l’altipiano e verso i servizi.

Si fa riferimento alla nota qui pervenuta in data 13 marzo u.s. relativa alla richiesta di intervento in tema di sicurezza stradale nella Frazione Spinetta di Cuneo. Al riguardo la Sindaca di Cuneo, interessata sull’argomento da questa Prefettura, ha riferito che la problematica rappresentata da codesto Comitato di Quartiere è ben nota all’Amministrazione e che, lo scorso 25 luglio, si è svolto un incontro con i tecnici del settore viabilità dell’Amministrazione Provinciale cui è stata riportata l’importanza che riveste l’attraversamento pedonale per gli abitanti di Spinetta. Si è convenuto che da parte del Comune di Cuneo verrà proposto alla Provincia, la cui autorizzazione rappresenta una conditio sine qua non uno studio che analizzi le soluzioni possibili dal punto di vista tecnico ed economico al fine di valutare congiuntamente il migliore intervento".

A marzo 2025 dicevano così:

La normativa prevederebbe un sottopasso, per separare i flussi dell'utenza debole (pedoni e ciclisti) da quella dei mezzi a motore. Ma quali sono i volumi dell'utenza debole? Si farà un monitoraggio, per capire se possa valere la pena intervenire con un'opera da un lato molto costosa, dall'altro molto impattante. Confermate le interlocuzioni in corso da parte dell'assessore alla Mobilità e alle Frazioni del Comune di Cuneo, Luca Pellegrino. "Quello che voglio che il comitato capisca è che ci stiamo occupando del problema, che condividiamo. Ma le soluzioni non sono così semplici. In quella zona le problematiche sono figlie degli anni Ottanta e Novanta, quando venne costruita una strada con dei parcheggi che danno su una provinciale, in un'area artigianale totalmente da rivedere. Lì ci sarebbe stato tutto lo spazio per fare un marciapiede o una pista ciclabile, ma non c'era quell'attenzione alla mobilità dolce che abbiamo oggi", premette.

Sugli attraversamenti pedonali, Pellegrino conviene sulla loro pericolosità. "Su via Savona stiamo ragionando per avvicinare il passaggio pedonale alla fermata dell'autobus verso Cuneo, che però non può essere spostata. Sarà segnalato meglio e illuminato. Per quanto riguarda la rotonda di Massucco, è un problema tutto da affrontare. Al momento non sono previsti passaggi in sicurezza per pedoni e ciclisti. Sono state create aree commerciali fuori dalla città ma senza valutare questi aspetti, purtroppo. Intervenire adesso non è per nulla semplice".

La regola del “business case” può essere applicata quando si parla di sicurezza? Certamente no! Si incolpano le gestioni Comunali e Provinciali degli anni 80 e 90, quando si progettò la c.d. Bovesana. Le case erano quelle di oggi ma i loro abitanti non avevano problemi a raggiungere a piedi l’altipiano. Non esistevano due strade provinciali che si incrociavano e non esisteva nemmeno il centro commerciale. Ora è stato costruito un nuovo supermercato che sarebbe facilmente raggiungibile a piedi ma le condizioni di sicurezza suggeriscono di non farlo soprattutto con bambini per mano o in carrozzina.

Gli attraversamenti che sono stati segnalati nella lettera al Prefetto, sono e rimangono i seguenti: 1) la rotonda ex Vestebene o Massucco, a doppia corsia, tra le più grandi e trafficate del capoluogo; 2) la rotonda di collegamento tra Spinetta e Borgo San Giuseppe, dove due piste ciclabili arrivano ad una rotonda dove il passaggio pedonale c'era ma non era a norma e quindi ora è cancellato; 3) attraversamento di via Savona, lungo l'area artigianale verso Mondovì, nei pressi di "Linea Carta", dove sono presenti due fermate dell'autobus. Anche qui, lungo una tratta di quasi 500 metri, un solo passaggio pedonale (non a norma) e nessun marciapiede o corsia per le bici. Nonostante sia presente uno spazio veramente importante. Quest’ultimo attraversamento è frequentato tutti i giorni, nel periodo scolastico, da tutti coloro che a qualsiasi titolo accompagnano gli studenti da e per Mondovì. Nel restante periodo dell’anno è maggiormente frequentato da lavoratori stagionali della campagna. Mi permetto quindi di suggerire che è eventualmente possibile migliorare la viabilità dell’utenza debole attraverso il declassamento dei tratti di strada in argomento al fine di migliorare la sicurezza stradale della zona. Questo è ampiamente previsto dalla normativa vigente.

Del resto, sempre a marzo, nella medesima intervista venne chiesto all'assessore perché i numerosi mezzi pesanti, in particolare quelli che fanno la tratta dalla vetreria AGC verso Madonna dell'Olmo, non avessero l'obbligo di andare verso l'imbocco dell'autostrada prendendo la tangenziale che li porterebbe direttamente dall'altra parte di Cuneo, lo stesso rispose che "Il tema è stato più volte affrontato. La risposta che ci è stata data è che allungherebbero il tragitto di circa 3 chilometri, con un aggravio di costi e tempo. Ma anche quello è un ragionamento in atto". Bene, se si ha rispetto per le imprese del territorio non vedo come non si possa averlo anche per i cittadini! Che se si legge bene tutto ciò che è stato scritto e detto, ai camion non si possono far fare tre chilometri in più per non aggravare le aziende di costi mentre per i pedoni e la loro sicurezza sarebbe necessario valutarne la convenienza!

Antonio Merlino, presidente