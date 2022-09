Cuneo: "Quali saranno i veri costi del parcheggio sotterraneo di piazza Europa?"

CUNEO CRONACA - Nel Consiglio comunale di questa sera (martedì 27 settembre), la lista civica Cuneo Mia porterà l'interpellanza su quali sono e saranno i veri costi del parcheggio sotterraneo di piazza Europa.

"Il sottoscritto Claudio Bonghiovanni, consigliere comunale del gruppo Cuneo Mia,

premesso che nel precedente Consiglio non ha avuto modo di esprimere alcune considerazioni sul tema a causa della richiesta da parte della maggioranza di applicazione art. 39 del regolamento comunale;

constatato che l’argomento a seguito di votazione è stato rimandato in commissione;

constatato che le spese previste per il progetto erano di 8.798.47,12 euro e sia dalle linee programmatiche della sindaca che da quanto scaturito nella discussione dell’ordine del giorno nello scorso consiglio, rispetto al quadro economico, abbiamo appreso che sono salite a 11.800,00 euro;

considerato l’aumento del costo dei materiali per gli appalti pubblici è stata emanata dal governo una normativa per la compensazione dei prezzi per quanto riguarda i lavori eseguiti nel primo semestre 2021, poi estesa al secondo semestre e ancora una clausola di revisione prezzi per cui nel mese di luglio 2022 è stato emesso un nuovo e straordinario prezziario per sopperire all’ulteriore aumento del costo dei materiali e delle lavorazioni ed è già previsto un nuovo considerevole aumento nel prossimo prezzario che verrà emanato dalla Regione Piemonte come ogni inizio anno;

considerato che siamo solamente all’inizio di questo cambiamento epocale dovuto al conflitto e non abbiamo ancora percepito quali saranno le reali conseguenze;

considerato che il Comune eroga tantissimi servizi ai cittadini e rischia di vedere sgretolate da questo intervento risorse importanti e fondamentali per poterli mantenere tali.

Chiede all’assessore competente:

quali sono gli attuali e effettivi costi;

se le spese di progettazione sono già inserite nelle somme a disposizione del progetto;

come si pensa di ovviare ai futuri e inevitabili aumenti se non a scapito di tutti i cittadini".