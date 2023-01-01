Cuneo presenta "2026: un anno di pace", il calendario di tutte le comunità religiose

CUNEO CRONACA - Anche quest’anno l’Amministrazione comunale di Cuneo ha promosso in collaborazione con l’associazione Orizzonti di Pace l’edizione del calendario interreligioso “2026: un anno di pace”, alla cui realizzazione hanno partecipato le principali comunità religiose cuneesi.

È un piccolo segno ostinato, frutto del lavoro di chi crede che il sentiero della pace possa ancora essere percorso - nonostante le ombre che si addensano all’orizzonte - se si è disposti a mettere in comune idee, pensieri e azioni di dialogo. Il calendario sarà presentato alle scuole e alla cittadinanza venerdì 20 febbraio, alle 10, al Cinema Monviso.

Nel corso dell’incontro saranno distribuiti alle classi partecipanti i calendari da diffondere nei rispettivi istituti di appartenenza per l'affissione nelle aule, mentre i rappresentanti di alcune delle confessioni presenti in città aiuteranno a riflettere su come le tradizioni spirituali, le culture e le diverse scuole di pensiero possano contribuire alla costruzione della pace condividendo i propri valori più autentici.