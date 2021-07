Corso IV Novembre due anni dopo l'esposto di Cuneo Centro: ora si valuta il semaforo

CUNEO CRONACA - Riceviamo: "Il Comitato di Quartiere Cuneo Centro, in seguito alla ricezione di numerose segnalazioni da parte dei residenti, ha da tempo indicato all’Amministrazione comunale la necessità di interventi per indurre al rispetto del limite di velocità su corso IV Novembre. L’interlocuzione ha visto coinvolta anche la prefettura, alla quale il Comitato ha fatto presente i rischi di incolumità per i pedoni, così come per le stesse autovetture, dovuti all’eccessiva velocità di percorrenza del corso in questione.

A seguito dell’esposto, presentato dal Comitato di Quartiere Cuneo Centro, per l’introduzione di misure atte a contrastare l’alta velocità dei veicoli su corso IV Novembre, la prefettura con nota prot. 31793 del 06.07.2021, ha comunicato che "l’Amministrazione comunale ha assicurato di aver intensificato i controlli di polizia stradale”. In particolare, nella nota si segnala come il Comune stia "prevedendo il miglioramento della sicurezza dell’attraversamento pedonale sito di fronte all’istituto scolastico Grandis [...] e valutando l’installazione di un impianto semaforico pedonale, a scopo di ridurre la velocità dei veicoli transitanti". Poichè le segnalazioni risalgono già a circa due anni fa, ci auguriamo che gli interventi elencati siano messi in opera nel minor tempo possibile. Si ringraziano il sindaco ed il prefetto per la risposta alle richieste dei residenti". Il Comitato di Quartiere Cuneo Centro