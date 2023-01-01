Cuneo, piano urgente per dotare la Pediatria di un impianto di rinfrescamento

CUNEO CRONACA - Fondazione Ospedale Cuneo ETS, AIL Cuneo “Paolo Rubino” ODV e Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle confermano il proprio impegno comune per dare una risposta tempestiva, efficace e strutturale alle esigenze della comunità, emerse di recente presso il reparto di Pediatria dell’Ospedale Santa Croce di Cuneo.

Il segnale arrivato dal reparto è stato raccolto immediatamente dalla Fondazione Ospedale Cuneo ETS, dalla Sezione AIL “Paolo Rubino” di Cuneo ODV e dall’Azienda Ospedaliera che hanno condiviso la necessità di affrontare la situazione in modo tempestivo per individuare una risposta concreta e risolutiva.

Con il pronto coinvolgimento dell’Ufficio Tecnico dell’Ospedale è scattato immediatamente un piano di azione per definire, senza ritardi, quali interventi fossero necessari e come realizzarli con efficacia, con la finalità di superare il problema attraverso una soluzione stabile e definitiva.

Nel giro di poche ore sono stati valutati gli aspetti tecnici, economici e organizzativi dell’intervento e sono stati definiti costi, tempi e modalità per dotare l’intero reparto di Pediatria di un moderno impianto di rinfrescamento.

“Abbiamo scelto di intervenire subito, facendoci carico dell’impegno di spesa – dichiarano Silvia Merlo, presidente della Fondazione Ospedale Cuneo ETS, e Anna Rubino, presidente di AIL Cuneo – perché quando istituzioni, associazioni e comunità lavorano insieme, anche i problemi più complessi possono trovare risposte rapide, concrete e durature. È un segnale di attenzione condivisa verso i bambini, le loro famiglie e il personale sanitario che ogni giorno opera con competenza e dedizione".

Gli ordini per i macchinari necessari all’impianto sono già stati avviati e i lavori partiranno entro pochi giorni, con l’obiettivo di concludersi nell’arco di circa due settimane, anche in modo propedeutico alle necessita di altre aree dell’Ospedale.

L’intervento conferma il valore di una rete territoriale capace di ascoltare, decidere e agire con tempestività, trasformando un’esigenza concreta in un progetto realizzabile. Fondazione Ospedale Cuneo e AIL Cuneo sono organizzazioni senza scopo di lucro che operano per contribuire al miglioramento dei percorsi di cura e realizzano i propri progetti grazie alla generosità di cittadini, imprese e donatori.

“Questa iniziativa dimostra quanto sia importante costruire alleanze solide tra istituzioni sanitarie, associazioni e territorio – concludono Anna Rubino e Silvia Merlo –. Continueremo a lavorare insieme con l’Azienda Ospedaliera per individuare le priorità, accelerare le risposte e sostenere progetti capaci di migliorare concretamente la qualità dell’assistenza e il benessere della comunità".