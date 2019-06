CUNEO/ Per i futuri "agenti del cambiamento digitale" arriva il Master universitario

Si è tenuta presso il salone d'Onore del Comune di Cuneo la presentazione del Master di I livello in Change Management 4.0 (Enti Promotori: Campus di Management ed Economia – Sede di Cuneo/Dipartimento di Management e Politecnico di Torino attraverso la sua Scuola Master, Diretta dal Prof. Rafele) in partnership con Ccia Cuneo e Confindustria Cuneo e in Collaborazione con Bosch, Risorse, Autogrill, Bitron, Wind e Cving. Il master ha ottenuto il patrocinio della Città di Cuneo. Hanno portato un indirizzo di saluto il sindaco di Cuneo e presidente della Provincia Federico Borgna, il prof. Giuseppe Tardivo, co-fondatore del Campus di Management ed Economia, in rappresentanza dell’Accademia Italiana di Economia Aziendale e della “Scuola di Torino”, il prof. Antonello Monti, il presidente della Ccia Cuneo Ferruccio Dardanello e il presidente di Confindustria Cuneo Mauro Gola. Stefano Corgnati, vice rettore alla Ricerca del Politecnico di Torino e Milena Viassone, coordinatore del Campus di Management ed Economia – sede di Cuneo hanno illustrato la struttura del master, di durata annuale, che avrà inizio ad pttobre 2019 presso la sede di Cuneo (via Ferraris di Celle 2).

Il master si rivolge a tutti coloro che ricoprono o vogliano ricoprire ruoli di elevata responsabilità nelle diverse aree aziendali e si trovino ad affrontare le sfide connesse al cambiamento che la rivoluzione digitale comporta. È adatto a formare chi è o sarà chiamato a svolgere un ruolo di guida nelle fasi di trasformazione della propria organizzazione e che intenda rafforzare la propria managerialità sviluppando le competenze di gestione del cambiamento. E' inoltre adatto a formare coloro che nella realtà italiana, prevalentemente caratterizzata da Pmi, vogliano acquisire una formazione specifica come consulenti su una tematica sempre più attuale quale quella del change management 4.0, proponendosi così come professionisti capaci di affiancare le imprese nella gestione del cambiamento apportato dal processo di digitalizzazione. Il corso è adatto anche alle aziende che vogliano preparare chi assumerà il ruolo di agente del cambiamento digitale o accompagnare tutti coloro che sono coinvolti da cambiamenti digitali che investono l’intera organizzazione o singole funzioni/divisioni/processi.

Successivamente il dott. Giovanni De Cesare, Consulente Bosch e Risorse, ha presentato le imprese che da subito hanno confermato la loro collaborazione con il Master. Il Dott. Marco Pagano, CEO Risorse SPA, il Dott. Alessandro Loggi, Executive Director Sales and Marketing CVING, il Dott. Giorgio Ramenghi, Head of Digital Transformation WIND, il Dott. Alberto Bollea, Responsabile Commerciale di Bosch Energy Italia hanno presentato le loro realtà imprenditoriali manifestando il loro supporto al Master. In calce all’evento il Dott. Massimiliano Cipolletta, Presidente DIHP e il Dott. Vittorio Illengo, Direttore DIHP hanno rappresentato al territorio le potenzialità del Digital Innovation Hub Piemonte di Confindustria Cuneo, nell’ambito del Roadshow “Piemonte Goes Digital” rivolto alle aziende del territorio piemontese.

Il presidente Massimiliano Cipolletta, durante l’incontro con le aziende associate di Cuneo ha affermato: “Oggi la trasformazione digitale è un passaggio fondamentale e necessario per ogni impresa che abbia a cuore il proprio futuro e quello del nostro territorio. Il Dih Piemonte, nato come polo di conoscenza e di supporto nell'azione di accompagnamento delle aziende in questo cambio di paradigma, interviene non solo nella valutazione delle necessità tecnologiche delle aziende, ma anche nell'analisi dei suoi fabbisogni presenti e futuri in ottica digitale. L’iniziativa ha inteso quindi tenere alta l'attenzione sul fare “cultura dell’innovazione”, raccontando le buone pratiche del territorio, confermando, nello stesso tempo, che il Dihp è concretamente a disposizione delle aziende della nostra Regione”.

Il direttore Vittorio Illengo ha illustrato numeri e attività del servizio: “Il Digital Innovation Hub ha fatto strada, dalla sua creazione nell 2017 a oggi. A due anni dalla nascita, può vantare oltre 460 visite in azienda e 96 assessment eseguiti e conclusi. Il team ha effettuato più di 100 colloqui dedicati e una quarantina di contatti sono stati avviati per attività progettuali per il prossimo futuro. Inoltre ha partecipato come testimone e relatore a più di 80 eventi in giro per la nostra Regione, in Italia e a Bruxelles. Stiamo giocando una partita importante, e insieme agli altri hub regionali, siamo riconosciuti come il vero ponte tra le esigenze delle imprese e l’offerta di competenze, esperienze e tecnologie di cui il nostro territorio è ricco".

In concreto, il Digital Innovation Hub del Piemonte è a disposizione delle imprese del Cuneese per:

-sensibilizzarle rispetto alle opportunità di Industria 4.0,

- supportarle nell’accesso agli strumenti di finanziamento pubblici e privati e nella pianificazione degli investimenti

- sostenerle nella crescita con un’attività di mentoring

- indirizzarle verso i Competence Center, i laboratori ed i centri di ricerca e nei rapporti con altri DIH europei