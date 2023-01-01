Cuneo per Gaza, Amajou: "Ora restiamo vigili perché il cessate il fuoco sia rispettato"

CUNEO CRONACA - "Era un dovere di cittadino fare questa missione, ma non è finita qui. Oggi bisogna restare vigili, perché questo cessate il fuoco possa essere rispettato".

Così l’attivista Abderrahmane Amajou, presidente di ActionAid Italia, è intervenuto al presidio permanente Cuneo per Gaza in piazza Europa. Il suo ritorno dal viaggio di 18 giorni con la Global Sumud Flotilla è diventato un simbolo di coraggio e impegno civile per Gaza.

“Siamo partiti consapevoli che dietro di noi, nelle piazze, ovunque nel mondo, c'era una moltitudine di persone che supportava questa missione. Questa missione non è riuscita ad arrivare a Gaza, ma l'impatto è stato forte”.

Amajou ha infine ringraziato la città di Cuneo e tutte le persone che, scendendo nelle piazze, continuano a dare voce al popolo palestinese.