CUNEO/ Passatore festeggia San Giovanni Battista: una settimana di musica e tradizione

CUNEO CRONACA - Nella frazione cuneese di Passatore in questi giorni sono in programma gli appuntamenti della festa patronale in onore di San Giovanni Battista, con iniziative in calendario fino a lunedì 23 giugno. Dopo il concerto organistico di sabato 14 e la giornata di domenica 15 dedicata ai cavalli e alle famiglie, la settimana è iniziata nel segno della valorizzazione del patrimonio storico e artistico del paese: lunedì sera, la visita alla chiesa parrocchiale, e martedì la suggestiva serata in Villa Bersezio, con Roberto Audisio (capo della delegazione cuneese Fai - Fondo ambiente italiano).

Mercoledì 18 giugno la festa ritorna nell’area dell’ex sferisterio, di fronte alla chiesa parrocchiale, per un momento tutto con la belota e il calciobalilla, con la possibilità di giocare insieme e di conoscere meglio questi giochi.

Giovedì 19 giugno la serata è dedicata al pubblico di tuQe le età, locale e non solo, con una commedia dialeQale in piemontese, per ridere in allegria nell’area della festa: sul palco dell’ex sferisterio si esibirà la compagnia teatrale bernezzese “La banda del Bun Imur”, con la divertente commedia “Che pasWss a Vila Beatriss!!” (testo in due aY di MarieQa Odone con la regia di Marisa MaQalia), in uno speQacolo a ingresso libero per tuY.

Venerdì 20 giugno si inizia con la musica, da sempre protagonista sul palco di Passatore: a scaldare l’atmosfera ci penserà il giovane deejay Andrea Amodio, e poi lo speQacolo sarà con Gigi L’Altro e il suo grande tributo a Gigi D’AgosWno (sperimentato per la prima volta proprio a Passatore, nel 2014 in occasione dello storico fesWval benefico “Music for Kenya”).

Sabato 21 giugno sarà ancora una serata di musica da ballare e spazio ai giovani con i deejay Altarknock, che già lo scorso anno furono apprezzaW a Passatore.

Domenica 22 giugno la serata sarà con il tributo a Max Pezzali e agli 883, per cantare e diverWrsi con le canzoni più conosciute e amate: sul palco la band Radio 88.3 con tuQa la sua energia e capacità di coinvolgimento.

Lunedì 23 giugno il calendario degli speQacoli musicali si concluderà con una novità: per la prima volta a Passatore le musiche e le danze occitane, in compagnia del gruppo “Paure Diau” (nella foto). TuY gli speQacoli della festa sono a ingresso gratuito.

Nella festa dedicata al Santo patrono del paese ci saranno anche celebrazioni religiose: sabato 21 alle 18 la Messa, domenica 22 alle 9.30 la Messa solenne con la processione della statua di San Giovanni BaYsta e con il suono delle campane in “baudeQa manuale” con Lorenzo Donadio; sarà aYvo anche il banco di beneficenza organizzato dalla parrocchia.

Non mancano sport e motori, nel calendario del fine seYmana. Nel pomeriggio di sabato 21 e domenica 22 giugno si potrà partecipare al circuito “pump track” per bambini e ragazzi in collaborazione con Gs Passatore Squadra Corse. Domenica 22 la giornata propone la seconda edizione del raduno di auto d’epoca e sporWve (con arrivo intorno alle 8.45 ed esposizione lungo via Rocca, poi dalle 10.40 la partenza per un “giro” tra le frazioni cuneesi con aperiWvo, e poi il ritorno per il pranzo alle 14; per adesioni, tel. 345-2230556 e 340-6892542).

Non solo il pranzo della domenica, ma anche le serate proporranno momenW gastronomici. Venerdì 20 la cena a base di pesce proporrà tre sfiziosi anWpasW e un risoQo, mentre sabato 21 saranno protagoniste carne e verdure, anche con pollo allo spiedo (menù bimbi per le due serate; adesioni fino a esaurimento posW ai numeri 339-2765291 e 392-0398512). Il lunedì sera si conclude con la polentata, da asporto oppure servita ai tavoli. Inoltre, per tuQa la durata della manifestazione, sarà aYvo il servizio bar, anche con panini.

L’edizione 2025 della festa patronale rientra tra le iniziaWve di PassatorEstate 2025, che si svolgono col contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e col patrocinio del Comune di Cuneo, coordinate dell’Associazione turisWca Pro Loco Passatore con il supporto della parrocchia e delle altre realtà associaWve del paese.