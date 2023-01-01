Cuneo ospita il finale dell'Independent Book Tour: voci, libri e storie dell'editoria indipendente

CUNEO CRONACA - Si conclude a Cuneo la V edizione dell’Independent Book Tour, iniziativa ideata da Hangar del Libro (progetto della Regione Piemonte) e dal Salone Internazionale del Libro di Torino, in collaborazione con la Fondazione Circolo dei lettori e Exlibris20. Dopo gli appuntamenti a Torino, Novara, Asti, Vercelli, Alessandria, Verbania e Biella, il nono e ultimo incontro del viaggio alla scoperta dell’editoria indipendente piemontese è in programma sabato 13 dicembre alle ore 17.30 alla Biblioteca 0-18 di Cuneo (Via Santa Croce 6).

Independent Book Tour accoglierà tre case editrici che condivideranno con il pubblico la propria esperienza, raccontando ciò che le rende uniche nel panorama editoriale e presentando un libro – insieme all’autore o all’autrice – scelto tra i titoli del proprio catalogo. Un pomeriggio di storie, dialoghi e confronti, per ascoltare le voci di diverse realtà editoriali, scoprire nuovi libri e incontrare chi lavora ogni giorno per far crescere la bibliodiversità.

Araba Fenice , con il lettore Gianmarco Gastone, presenterà il libro Agli spiriti delle colline di Corrado Bertinotti, su un anno di servizio civile di un ragazzo di città in un paese dell’Alta Langa. La Corte Editore, in compagnia della lettrice Marcella Sibona, parlerà del romanzo Il segreto della Rosa Bianca di Elizabeth Rasicci, che riscrive la storia di una delle figure più enigmatiche della dinastia York, la principessa Elizabeth. Primalpe, con la booklover Alice Marino, racconterà il romanzo Sfumature di giallo limone di Lara Agnese, in cui i colori sottolineano i sentimenti, nel percorso formativo della protagonista Sofia.

Independent Book Tour, giunto alla sua V edizione, è il progetto ideato da Hangar del Libro (progetto della Regione Piemonte) e dal Salone Internazionale del Libro di Torino, in collaborazione con la Fondazione Circolo dei lettori e Exlibris20, per raccontare la ricchezza, la varietà e la qualità dell’editoria indipendente del Piemonte, eccellenza riconosciuta a livello nazionale.

Progetto maturato e cresciuto di anno in anno grazie all’apprezzamento del pubblico e dell’interesse suscitato tra le case editrici, nonché esperienza di promozione editoriale unica in Italia, Independent Book Tour prevede per il suo quinto viaggio nove tappe nelle città di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbania, Torino e Vercelli. Appuntamenti che intendono essere preziose occasioni per scoprire novità, progetti e idee innovative di 27 editori indipendenti del Piemonte con incontri, spazi di confronto e momenti di intrattenimento e spettacolo, tutti aperti al pubblico e a ingresso libero. Un modo per valorizzare il lavoro svolto dalle case editrici indipendenti, capaci di sperimentare e innovare, di prestare attenzione alle voci emergenti, di riscoprire autori del passato e di ampliare gli orizzonti culturali di lettrici e lettori.

A ogni appuntamento, le case editrici indipendenti, selezionate a giugno attraverso la call Hangar del Libro, presenteranno il proprio libro del momento, accompagnate da brani musicali e azioni teatrali a tema, curate da B-Teatro. Romanzi, saggi, raccolte di poesie, graphic novel, albi illustrati, libri per bambine e bambini, romance, gialli, thriller: una vocazione alla diversità culturale, o meglio alla bibliodiversità, che permette agli editori piemontesi di andare incontro agli interessi, ai gusti e alle passioni di lettrici e lettori di ogni età e interesse.

A seguito della felice esperienza nella passata edizione, per il secondo anno consecutivo l’iniziativa vede la partecipazione di alcuni gruppi di lettura. Grazie al progetto #Booklovers della rivista digitale exlibris20, saranno coinvolti lettrici e lettori, selezionati a luglio attraverso una call dedicata, che ha visto partecipare più di 100 appassionati di libri e lettura di ogni età. A ogni tappa del tour i booklovers affiancheranno una casa editrice ciascuno, per raccontare il loro punto di vista sul libro, trasmettendo così al pubblico punti di vista, emozioni e riflessioni di chi ama immergersi nella lettura. Pubblicheranno sui propri profili social recensioni e interviste.

Per ogni edizione Independent Book Tour prevede la vetrina virtuale online su www.hangardellibro.it, uno strumento informativo che illustra tutti i titoli delle case editrici indipendenti presentati nel viaggio letterario, per aiutare lettrici e lettori nella scelta dei libri che più incontrano i loro interessi, le loro passioni, i loro gusti. Sarà affiancato dalla nuova pagina Instagram @hangardellibro La vetrina si arricchisce a ogni edizione del tour per permettere al pubblico di “sfogliare” romanzi, saggi, raccolte di poesie, graphic novel, albi illustrati e libri per bambini che fanno parte del variegato catalogo dell’editoria indipendente piemontese.

«Independent Book Tour si propone di far conoscere le case editrici indipendenti piemontesi sul territorio, avvicinando lettrici e lettori ai loro libri per coinvolgere più facilmente il pubblico. Negli anni ha saputo creare una comunità: tornano lettrici e lettori delle passate edizioni e se ne aggiungono di nuovi, segno di un legame che si rafforza. Il progetto, parte dell’iniziativa Hangar, mira a sostenere l’editoria indipendente e a preservare la bibliodiversità, arricchendo così il panorama culturale regionale e nazionale. In un settore in cui il passaparola resta uno degli strumenti più potenti per far circolare i libri, l’Independent Book Tour diventa occasione per moltiplicare le voci, le scoperte e le letture condivise» ha dichiarato Lea Iandiorio, project manager Independent Book Tour

Sintesi delle tappe di Independent Book Tour:

OFF - Venerdì 26 settembre ore 17.30 | BIELLA

BI-Box Art Space (Via Italia 38, Biella) nell’ambito del Festival Contemporanea 2025

Sabato 4 ottobre ore 17.30 | TORINO

Palazzo Madama, Salone delle Feste (P.zza Castello, Torino) nell’ambito di Portici di Carta 2025

Sabato 11 ottobre ore 17.30 | NOVARA

Circolo dei lettori di Novara (P.zza Martiri della Libertà 3, 28100 Novara)

Sabato 18 ottobre ore 17.30 | ASTI

Fuoriluogo (Via Enrico Toti 18/20, Asti)

Sabato 25 ottobre ore 17.30 | VERCELLI

Biblioteca, Sala conferenze (Via G. Ferraris 95)

Sabato 8 novembre ore 17.30 | ALESSANDRIA

Biblioteca civica “Francesca Calvo” (Piazza Vittorio Veneto 1, Alessandria)

Sabato 15 novembre ore 17.30 | VERBANIA

Biblioteca civica “Pietro Ceretti” (Via Vittorio Veneto 138, Pallanza VB)

Sabato 22 novembre ore 18 | TORINO

Cascina Roccafranca (Via Edoardo Rubino 45, Torino)

Sabato 29 novembre ore 17.30 | BIELLA

BI-Box Art Space (Via Italia 38, Biella)

Sabato 13 dicembre ore 17.30 | CUNEO

Biblioteca 0-18 (Via Santa Croce 6, Cuneo)

Independent Book Tour è un progetto di Hangar del Libro e Salone Internazionale del Libro di Torino, in collaborazione con Fondazione Circolo dei lettori e Exlibris20.

Tutte le case editrici di Independent Book Tour 2025:

Alessandria: Capovolte edizioni, Edizioni della Goccia, Edizioni Epoké, Puntoacapo Editrice

Cuneo: Araba Fenice, Primalpe

Novara: Edizioni Astragalo

Torino: Add Editore, Argonauta edizioni, Atene del Canavese, Buendia Books, Echos edizioni, Golem Edizioni, Graphot, Il leone verde edizioni, Impremix, La Corte, LAReditore, Las Vegas edizioni, Lindau, Lisianthus edizioni, Miraggi, Neos edizioni, Scritturapura, Voglino Editrice

Vercelli: Be strong edizioni, Edizioni Effetto