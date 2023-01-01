Cuneo-Olbia, Aeroitalia aprirà dal 16 giugno la nuova rotta estiva per la Sardegna

CUNEO CRONACA - Aeroitalia annuncia il lancio del nuovo collegamento tra Cuneo e Olbia per l’estate 2026: i biglietti sono già acquistabili sul sito www.aeroitalia.com e sulle piattaforme dedicate.

Dal 16 giugno al 12 settembre sarà possibile volare comodamente tra Piemonte e Sardegna con due frequenze settimanali, operate con ATR 72-600 da 68 posti.

Il nuovo volo, ideato per rispondere alle esigenze dei passeggeri e promuovere il turismo, offrirà orari comodi che permetteranno di ottimizzare il tempo di permanenza in vacanza. Sia chi parte dal Nord Italia che dalla Sardegna potrà così beneficiare di collegamenti confortevoli.

Dettagli degli orari e delle frequenze:

Dal 16 giugno al 30 giugno (martedì):

Olbia → Cuneo: partenza 12:00, arrivo 13:15

Cuneo → Olbia: partenza 14:05, arrivo 15:20

Dal 7 luglio al 1° settembre (martedì):

Olbia → Cuneo: partenza 12:45, arrivo 14:00

Cuneo → Olbia: partenza 14:45, arrivo 16:00

Dal 20 giugno al 29 agosto (sabato):

Olbia → Cuneo: partenza 12:00, arrivo 13:15

Cuneo → Olbia: partenza 14:05, arrivo 15:20

Dal 5 settembre al 12 settembre (martedì e sabato):

Olbia → Cuneo: partenza 11:15, arrivo 12:30

Cuneo → Olbia: partenza 13:20, arrivo 14:35

Gaetano Intrieri, Amministratore Delegato Aeroitalia, ha dichiarato: “Siamo particolarmente orgogliosi di poter offrire questa nuova connessione diretta tra Cuneo e Olbia, due territori ricchi di storia, cultura e grande attrattiva turistica. Con questa rotta vogliamo avvicinare ancora di più il Nord Ovest d’Italia e la Sardegna, rispondendo concretamente alle richieste di mobilità dei nostri passeggeri. La nostra missione è quella di garantire un servizio affidabile, puntuale e confortevole, valorizzando anche gli aeroporti regionali e sostenendo lo sviluppo dei territori serviti”.

“Siamo lieti dell’annuncio di questa nuova rotta, che arricchisce il network di destinazioni disponibili dall’Aeroporto di Cuneo per la stagione estiva 2026”, ha affermato Paolo Merlo, Presidente e Amministratore Delegato di Cuneo Airport. “Ringraziamo Aeroitalia per la fiducia dimostrata e per aver riconosciuto il potenziale di crescita del nostro scalo. Auspichiamo che questa collaborazione possa proseguire e consolidarsi, consentendo un’ulteriore espansione dell’offerta di collegamenti”.

Inoltre, nella stagione estiva 2026 Aeroitalia conferma la prosecuzione della rotta Cuneo-Cagliari, con due frequenze settimanali (giovedì e domenica), offrendo così un’ulteriore opzione di collegamento diretto tra Piemonte e Sardegna. Per tutte le informazioni e per le prenotazioni dei voli è possibile visitare il sito ufficiale www.aeroitalia.com.